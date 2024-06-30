Новосибирская полиция пересела на мини-электрокары

Автопарк отдельного батальона патрульно-постовой службы пополнился парой маленьких электрокаров. Крошечные машинки, в которые вмещается до 4 полицейских, следят за порядком в популярных местах отдыха новосибирцев.

― Они предназначены для патрулирования протяженных набережных. Новые экологичные транспортные средства очень быстро прибывать на места происшествий и в целом повысят эффективность несения службы, ― прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Также за благополучностью сибиряков на городских дорогах тщательно следит программный комплекс «Безопасный город». Он помогает оперативно раскрывать преступления.

― Если интеллектуальная система видеонаблюдения выявила водителя-нарушителя, она способна быстро установить его местонахождение и найти по базе всю информацию на него, ― добавили в МВД.

Такой совместный проект правительства, мэрии и МВД стартовал в преддверии Дня города в Новосибирске.