Трое рабочих погибли, упав в кипяток при ремонте теплосетей в лицее Новосибирска

В Новосибирске экс-директор лицея №12 будут судить за гибель троих рабочих в подвале учебного заведения. Трагедия произошла 1 ноября 2021 года.

По данным следствия, в конце октября 2021 года в здании лицея произошел порыв трубопровода и утечка теплоносителя. Под воздействием воды был размыт грунт под полом и образовалась полость, заполненная горячей водой. Директор не приняла необходимые меры для обследования технического состояния подвала здания и элементов тепловой установки, не организовала их ремонт, не обеспечила безопасность пребывания там работников.

1 ноября двое рабочих НТСК и сотрудник учреждения спустились в подвал для осмотра помещения теплового узла. В ходе проверки обрушился пол и трое мужчин упали в находящийся там кипяток.

Все трое получили ожоги различной степени тяжести. 54-летний инженер СГК Константин И. от полученных травм скончался через несколько часов в реанимации. 54-летний слесарь лицея № 12 Игорь И. получил ожоги 70% тела и вывихнул плечо — скончался в реанимации. Он умер ровно за месяц до своего 55-летнего юбилея. Дольше всех боролся за жизнь 35-летний инженер СГК Павел М. — мужчина получил ожоги 55% тела. Однако несмотря на усилия врачей, через три недели он тоже умер в больнице.

В отношении руководителя образовательного учреждения было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти двум или более лицам».

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о халатном отношении должностного лица к исполнению своих обязанностей, повлекшем гибель трех мужчин, — рассказали в СК по Новосибирском области.

По информации региональной прокуратуры, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Центральном районе Новосибирска иностранец сорвался и разбился во время ремонта кровли школы №29. По факту ЧП СК возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку на соблюдения требований трудового и миграционного законодательства, а также законодательства об охране труда организацией, проводящей строительные работы.