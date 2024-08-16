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В жилом районе Светлый открыт опорный пункт полиции

  • 16/08/2024, 10:52
Автор: Оксана Мочалова
В жилом районе Светлый открыт опорный пункт полиции
Это важный шаг в укреплении безопасности и сотрудничества между жителями и правоохранительными органами.

В жилом районе Светлый, по адресу ул.  Согласия, 3 открыли участковый пункт полиции. Его построила и передала по договору аренды администрации Барлакского сельсовета при поддержке администрации Мошковского района компания-застройщик Светлого — СФО «Основа».

Участковый полицейский будет обслуживать не только район Светлого. В его ведении п. Октябрьский, с. Барлак, о.п. Барлак, с. Локти, м-н Заречный и м-н Рябиновый. Он будет следить за правопорядком и оперативно реагировать на просьбы граждан.

В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Новосибирской области, подполковник полиции Алексей Бабий, и. о. начальника ОМВД России по Мошковскому району, подполковник полиции Александр Иванов, глава Барлакского сельсовета Сергей Баландин, председатель районного Совета ветеранов Татьяна Орехова, а также председатель районного Совета депутатов Александр Нарушевич, который передал самые теплые пожелания от имени главы района Сергея Субботина и был рад отметить удачный пример сотрудничества муниципальной власти, правоохранительных органов и бизнеса.

Генеральный директор СФО «Основа» (компания-застройщик Светлого) Антон Рехтин рассказал, что опорный пункт площадью около 80 кв. м расположен на первом этаже жилого многоквартирного дома в административной части здания и отвечает самым высоким современным требованиям. Его оснащение позволяет обеспечить комфортные условия для работы с населением. Пока за порядком в Светлом будет следить один участковый полицейский. Со временем штат участковых уполномоченных планируют увеличить. Кроме того, в опорном пункте предполагается регулярный прием сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН).

В жилом районе Светлый открыт опорный пункт полиции

— Идея создания опорного пункта возникла практически с началом освоения территории Светлого. Ведь появление участкового в жилом районе — гарант защиты граждан от преступных посягательств. В его создании принимали участие жители жилого района, мы (застройщик) и власть. В развитии территории заинтересованы все стороны. И для всех задач мы всегда находим решение. Власть нас слышит, и мы слышим власть. Без постоянного взаимодействия развиваться невозможно, — отметил Антон Рехтин.

Он добавил, что участковому, помимо комфортного рабочего места, предоставлена квартира для проживания. В настоящее время в ней идет финишная отделка.

Собеседник редакции подчеркнул, что открытие пункта полиции позволит усилить работу охранного предприятия, которое патрулирует территорию жилого района.

— На сегодняшний день у нас все более-менее под контролем. Патрульная машина постоянно объезжает территории кварталов и следит за порядком. К тому же все дома и большинство тропинок просматриваются камерами. Однако для задержания нарушителей, составления протокола и т. д. необходимо присутствие полицейских. Теперь на территории района будут не только предупреждения, но и реальные наказания и последствия неправомерных действий, — отметил Антон Рехтин.

По его словам, в Светлом планируют усилить работу по контролю за порядком, подключив к ней дворников, которых на всей территории жилого района и его кварталов называют «дворецкими». Они будут снабжены тревожной кнопкой и при необходимости смогут вызывать сотрудников охранного агентства и участкового.

Сегодня в жилом районе Светлый и его кварталах  проживают более 12 тысяч человек. Он похож на мини-город, где есть все необходимое для жизни и отдыха.  Здесь вместе с жильем возводится вся необходимая социальная, транспортная и инженерная инфраструктура, детсады, школа, амбулатория, спортивные объекты, общественные пространства.  Жилой район является визитной карточкой Мошковского района и лидером по приросту населения.

Фото предоставлены СФО «Основа». Автор фото: Елена Сазонова

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Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Жилой район Светлый Город для людей


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