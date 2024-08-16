В жилом районе Светлый открыт опорный пункт полиции

В жилом районе Светлый, по адресу ул. Согласия, 3 открыли участковый пункт полиции. Его построила и передала по договору аренды администрации Барлакского сельсовета при поддержке администрации Мошковского района компания-застройщик Светлого — СФО «Основа».
Участковый полицейский будет обслуживать не только район Светлого. В его ведении п. Октябрьский, с. Барлак, о.п. Барлак, с. Локти, м-н Заречный и м-н Рябиновый. Он будет следить за правопорядком и оперативно реагировать на просьбы граждан.
Генеральный директор СФО «Основа» (компания-застройщик Светлого) Антон Рехтин рассказал, что опорный пункт площадью около 80 кв. м расположен на первом этаже жилого многоквартирного дома в административной части здания и отвечает самым высоким современным требованиям. Его оснащение позволяет обеспечить комфортные условия для работы с населением. Пока за порядком в Светлом будет следить один участковый полицейский. Со временем штат участковых уполномоченных планируют увеличить. Кроме того, в опорном пункте предполагается регулярный прием сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН).
— Идея создания опорного пункта возникла практически с началом освоения территории Светлого. Ведь появление участкового в жилом районе — гарант защиты граждан от преступных посягательств. В его создании принимали участие жители жилого района, мы (застройщик) и власть. В развитии территории заинтересованы все стороны. И для всех задач мы всегда находим решение. Власть нас слышит, и мы слышим власть. Без постоянного взаимодействия развиваться невозможно, — отметил Антон Рехтин.
Он добавил, что участковому, помимо комфортного рабочего места, предоставлена квартира для проживания. В настоящее время в ней идет финишная отделка.
Собеседник редакции подчеркнул, что открытие пункта полиции позволит усилить работу охранного предприятия, которое патрулирует территорию жилого района.
— На сегодняшний день у нас все более-менее под контролем. Патрульная машина постоянно объезжает территории кварталов и следит за порядком. К тому же все дома и большинство тропинок просматриваются камерами. Однако для задержания нарушителей, составления протокола и т. д. необходимо присутствие полицейских. Теперь на территории района будут не только предупреждения, но и реальные наказания и последствия неправомерных действий, — отметил Антон Рехтин.
По его словам, в Светлом планируют усилить работу по контролю за порядком, подключив к ней дворников, которых на всей территории жилого района и его кварталов называют «дворецкими». Они будут снабжены тревожной кнопкой и при необходимости смогут вызывать сотрудников охранного агентства и участкового.
Сегодня в жилом районе Светлый и его кварталах проживают более 12 тысяч человек. Он похож на мини-город, где есть все необходимое для жизни и отдыха. Здесь вместе с жильем возводится вся необходимая социальная, транспортная и инженерная инфраструктура, детсады, школа, амбулатория, спортивные объекты, общественные пространства. Жилой район является визитной карточкой Мошковского района и лидером по приросту населения.
Фото предоставлены СФО «Основа». Автор фото: Елена Сазонова
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