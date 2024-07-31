Мигрант разбился во время ремонта крыши школы в Новосибирске

В Новосибирске иностранец упал с крыши школы №29 во время ремонтных работ. Инцидент произошел вечером 30 июля в Центральном районе города.

По данным следствия, при ремонте кровли образовательного учреждения не было обеспечено соблюдение правил техники безопасности в результате чего рабочий организации упал с высоты третьего этажа и получил телесные повреждения. Мужчина был доставлен в больницу.

— По факту нарушений правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств, — сообщили в региональном СК.

По факту инцидента в прокуратуре Новосибирской области добавили, что ведомством проводится проверка на соблюдения требований трудового и миграционного законодательства, а также законодательства об охране труда организацией, проводящей строительные работы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске рабочий погиб после падения с крыши 18-этажного жилого дома на улице Кошурникова. Мужчина выполнял ремонтные работы на крыше здания. Он не заметил, как оступился и рухнул вниз.