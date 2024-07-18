Еще на два месяца продлили срок ареста экс-директору ФК «Новосибирск»

До 23 сентября продлен срок содержания под стражей бывшего гендиректора футбольного клуба «Новосибирск» и олимпийского чемпиона Андрея Перлова.

Его обвиняют в хищении денег, которые были выделены Министерством спорта Новосибирской области на развитие футбольного клуба, но были потрачены не по назначению.

29 марта суд, рассмотрев ходатайство следствия, принял решение о заключении Андрея Перлова под стражу. Защита бывшего спортсмена не согласилась с этим решением и обжаловала его, а также постановление о возбуждении уголовного дела.

Однако суд отклонил апелляцию, посчитав действия следствия законными и обоснованными.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-гендиректор ФК «Новосибирск» Перлов не смог выйти из СИЗО.