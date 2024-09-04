Заплатить 700 тысяч рублей за откусанный кончик носа обязал суд жителя Новосибирска

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил без изменения решение о компенсации морального вреда за откушенный кончик носа в 700 тысяч рублей.

Новосибирец Сергей* в ходе конфликта откусил кончик носа своему оппоненту Михаилу*, за что был признан виновным и приговорен к лишению свободы.

Пострадавший обратился в суд, требуя компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Суд удовлетворил его требования частично, взыскав с ответчика 700 тыс. рублей.

С этим решением не согласился покусившийся на нос Сергей и обжаловал его в Новосибирский областной суд. Он просил снизить сумму. Однако судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда отклонила доводы апелляционной жалобы и оставила судебный акт без изменений.

Ранее редакция сообщала о том, что на мигранта, напавшего на жительницу Новосибирска, возбудили уголовное дело.



*Имена изменены