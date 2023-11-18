Расходы новосибирцев на покупку игр в дни распродаж 11.11 выросли в 7 раз

В минувшие выходные в России состоялась распродажа 11.11, которую также называют Днём холостяка. По данным аналитиков ЮKassa, с 10 по 12 ноября обороты платежей в онлайн-магазинах в Новосибирской области выросли на 49% по сравнению с распродажей 2022 года, которая прошла 11-13 ноября. Количество платежей увеличилось на 35%, а плательщиков стало на 3% меньше. Средний чек вырос на 11% и составил 2 584 рубля.

Если сравнивать только 11 ноября 2023 и 2022 годов, обороты увеличились на 27%, количество платежей — на 19%, а плательщиков стало на 15% меньше. Средний чек составил 2 716 рублей — это на 7% больше, чем в прошлом году. По сравнению обычным днём, субботой 4 ноября, обороты в главный день распродажи в Новосибирской области выросли на 71%. Платежей стало на 28% больше, а плательщиков — на 25% больше. Средний чек увеличился на 34%, до 2 716 рублей.

Самые популярные товары Дня холостяка

За три дня распродажи в Новосибирской области заметно увеличился спрос на электронику и бытовую технику. С 10 по 12 ноября обороты платежей в этой категории выросли почти в 2,5 раза год к году, количество платежей — на 95%, а число плательщиков — на 90%. Средний чек составил 34 368 рублей, что на 27% больше, чем 11-13 ноября 2022 года. По сравнению с 4 ноября обороты платежей в этой категории 11 числа увеличились почти в 3,8 раза, платежей стало в 2,5 раза больше, а плательщиков — в 3,1 раза больше. Средний чек вырос на 47% и составил 39 482 рубля.

Ещё одна категория, популярная во время распродаж, — это женская и мужская одежда. В период с 10 по 12 ноября обороты платежей за такие товары в Новосибирской области увеличились на 72%. Самих платежей стало на 76% больше, а плательщиков — на 46% больше. Средний чек снизился на 2% и составил 8 215 рублей. Если же сопоставить 11 ноября с 4 ноября, обороты увеличились всего на 3%, количество платежей выросло на 71%, а число плательщиков — на 75%. При этом средний чек снизился на 40% и составил 7 189 рублей.

С 10 по 12 ноября в Новосибирской области чаще покупали доступ к аудио- и видеоконтенту. Обороты в этой категории стали на 49% больше год к году, число платежей увеличилось на 40%, а количество покупателей — на 29%. Средний чек вырос на 6% и составил 770 рублей. При этом относительно 4 ноября этого года обороты таких платежей по итогам 11.11 стали на 4% меньше. Зато число платежей и плательщиков выросло на 28% и 35% соответственно. Средний чек снизился на 25% и составил 725 рублей.

На 28% год к году выросли обороты сервисов, продающих билеты на выставки и другие развлекательные мероприятия. Количество платежей увеличилось с 10 по 12 ноября на 8%, но число покупателей снизилось — тоже на 8%. Средний чек стал на 18% выше и достиг 1 260 рублей. Если сравнить 11 ноября с 4 ноября, рост оборотов, числа платежей и плательщиков составил 46%, 15% и 18% соответственно. Средний чек увеличился на 28%, до 1 686 рублей.

Но больше всего увеличился спрос на игры и игровые товары. В период с 10 по 12 ноября обороты в этой категории выросли в 7,1 раза, количество платежей — в девять раз, а число покупателей — в 5,4 раза. Средний чек при этом снизился на 21% и составил 389 рублей. Если же сопоставить 11 ноября с 4 ноября, рост гораздо меньше: обороты увеличились на 20%, количество платежей — всего на 10%, а число плательщиков — на 2%. Средний чек составил 364 рубля (+9%).

Ранее редакция сообщала о том, что в дни распродаж 11.11 траты россиян выросли на 13%.