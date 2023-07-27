В выходные новосибирцев ожидают дожди

Синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в выходные.

По данным «Яндекс.Погода», в субботу, 29 июля, температура не поднимется выше +26. Утром +20, днем +26, вечером +24, а ночью +19. Также вечером и ночью ожидаются небольшие дожди. УФ-индекс – 3, средний. Магнитное поле – спокойное.

В воскресенье, 30 июля, утром температура не поднимется выше +20. Днем она достигнет +23, однако будет дождь. Вечером температура сохранится +23, но с облачностью. Ночью будет пасмурно с +19. УФ-индекс – 2, низкий. Магнитное поле – спокойное.

Примерно такие же прогнозы дает и Gismetio, 29 июля температура не поднимется выше +25. Ночью будет облачно с +20. Утром небольшая облачность с ночной температурой. Днем +25 с облачностью без прояснений. Вечером +22 с небольшим дождем.

30 июля весь день будут идти дожди. Ночью температура не поднимется выше +19. Утро Новосибирцев встретит дождь с температурой +22. Днем дожди усилятся, но ненадолго будет выглядывать солнце. Это приведет к температуре +23. Ближе к вечеру к дождю добавится молния, но температура не упадет ниже +23.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ожидается жаркая погода до +35.