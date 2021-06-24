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Как общественники искали места незаконного слива коммунальных отходов

  • 24/06/2021, 09:30
Автор: Мария Садыкова
Новости Новосибирска
А муниципалитет — механизмы воздействия на недобросовестных ассенизаторов.

По поручению рабочей группы по экологии горсовета Новосибирска общественники провели ревизию точек слива ассенизаторских машин в городе.

— Если коротко, то такой проблемы в Новосибирске нет, — заявил общественник, ответственный секретарь «Авто-Мото-Ассоциации», Алексей Носов. — Если серьезно, то на протяжении двух месяцев мы искали точки слива ассенизаторских машин в городской среде. Все, что нам удалось найти, — это точка недалеко от Пашино возле Северного объезда, там был несанкционированный слив прямо в чистом поле. Вместе с оператором нам удалось оперативно устранить проблему: подключился собственник земельного участка, установил шлагбаум на въезде — и все, проблема решена.

Ассенизаторы просят увеличить число мест для слива нечистот

Ассенизаторы просят увеличить число мест для слива нечистот

Носов отметил, что общественники обращались за консультацией в городской комитет по экологии — просили подсказать актуальные точки слива, но их «направили по ложному следу»: предоставили 10 адресов, по которым проблемы уже были решены.

— Спасибо вам большое, вы нам подарили неделю увлекательного путешествия по местам с уже решенными проблемами. В ответ вам также могу предложить неделю работы, чтобы было симметрично: ну, вы нас загрузили, и я вас тоже загружу в ответ, — заявил общественник, обращаясь к главе городского комитета по экологии. — Кстати, в ходе работы нам все-таки удалось обнаружить еще точку нелегального слива в городской черте на улице Тульской — это колодец МУП «Горводоканала». Слив прямой в реку Тула, туда подъезжают ассенизаторские машины, фото- и видеоподтверждение у нас есть. Вы, пожалуйста, доведите эту жалобу до «административки». Когда горожане жалуются на вонь в городе, реагировать должны не общественники, а, в первую очередь, мэрия. Если у вас не хватает коммуникативных каналов с общественностью, то я могу отправлять вам все, что нам пишут в соцсетях.

В муниципалитете в очередной раз отметили, что сегодня фактически отсутствует нормативная база для наказания недобросовестных перевозчиков-ассенизаторов.

— Коммуникаций нам хватает, недостаточно полномочий, и про это не надо забывать. На сегодняшний день в областном законе «Об административной ответственности» отсутствует статья по привлечению к ответственности таких предпринимателей, и даже если бы мы сильно хотели поймать несанкционированный слив ассенизаторских машин, то наказать нарушителей за это мы бы не смогли. Мы понимаем всю остроту этого вопроса, неоднократно его обсуждали и прорабатывали на предмет внесения изменений в областной закон, — прокомментировала заявление общественников председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Смирнова.

Ассенизаторов-загрязнителей обяжут очистить акваторию Тулы

По ее словам, комитет по экологии города Новосибирска направил в региональный парламент и правительство Новосибирской области предложение четко прописать в региональном законе санкции за загрязнение окружающей среды жидкими коммунальными отходами. О каких санкциях идет речь, чиновница не уточнила.

— Сейчас нарушителей можно привлечь к административной ответственности за сброс воды в неустановленных местах. Муниципалитет конкретизировал, в каких именно местах нельзя сливать сточные воды. Ждем ответ, — добавила Смирнова.

Также мэрия предлагает инициировать внесение поправок в федеральный закон «О лицензировании» — сегодня вид деятельности ассенизаторских машин не требует получения лицензий.

Напомним, в 2020 году городские службы уже обращались в правоохранительные органы и в прокуратуру для пресечения незаконных действий по сливу сточных вод в неустановленных местах и привлечения виновных к ответственности. В муниципалитете были разработаны мероприятия по предотвращению использования смотровых колодцев ливневой канализации для слива: устанавливались люки с запирающими устройствами и видеонаблюдение в онлайн-режиме. В марте 2021 года организации, специализирующиеся на откачке и вывозе содержимого выгребных ям в частном секторе, вышли на рабочую группу горсовета по вопросам экологии и природоохранной деятельности на территории Новосибирска с просьбой: рассмотреть вопрос по возможному увеличению мест, куда можно сливать стоки. Как сообщил, выступая от имени ассенизаторов, индивидуальный предприниматель Алексей Ильин, таких мест в городе пока только пять.

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : экология отходы Мэрия Горводоканал


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