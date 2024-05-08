В Новосибирске нашли более 70 домов, сливающих канализацию в реку

Департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска в ответ на запрос общественника Евгения Митрофанова сообщил, что в городе до сих пор есть многоквартирные дома, которые сливают канализационные стоки не в централизованную систему МУП «Горводоканал», а в водные объекты, то есть без очистки.

Судя по ответу, полученному Евгением Митрофановым, речь идет о более чем 70 домах, расположенных на 12 улицах города.

Напомним, еще в ноябре 2022 года сообщалось, что МУП «Горводоканал» и мэрия города подготовили реестр мест слива неочищенных стоков в водные объекты города. Город просил зарезервировать средства для решения проблемы в рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» по подразделу «Безопасность в сфере ЖКХ» подпрограммы «Чистая вода».

По итогам 2023 года, по данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, Новосибирская область попала в список регионов России, где в 2023 году выявлено наибольшее количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов. 64 экстремально высоких загрязнений были выявлены в малых реках Новосибирска — Ельцовка 2-я, Каменка, Камышенка, а также 15 других.

Ранее редакция сообщала о том, что на трубы, загрязняющие малые реки Новосибирска, поставят заглушки. Начать эту работу власти намерены с реки Тула.