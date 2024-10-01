Туристическая инфраструктура в Новосибирске не готова к введению нового налога

Введение туристического налога в Новосибирске было ожидаемо, считает исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

— Налог вводится в регионах, куда идут большой турпоток. Новосибирск в этом плане выходит в лидеры по Сибирскому федеральному округу. К нам приезжает на 30% больше туристов, чем в Иркутскую область, на 43% больше, чем на Алтай, — говорит эксперт. — Но эти туристы разные. У нас большую часть турпотока составляют транзитные пассажиры, вахтовики, командировочные, которые приезжают в Новосибирск в деловые поездки, спортсмены, приезжающие на соревнования, дети — на экскурсии. Наша ассоциация считает введение этого налога в регионе преждевременным.

Фоменко подчеркнула, что этот налог будут собирать коллективные средства размещения и он будет включен в стоимость проживания по аналогии с НДС.

— Налогом облагаются официальные средства размещения: гостиницах, отелях, хостелах. Те, кто живет в квартирах, его не платят. Но в Новосибирске гостей, выбирающих первую категорию средств размещения, намного больше, чем вторую, — поясняет Фоменко. — Кроме того, у нас много заказов со стороны бизнес-структур, оплачивающих командировки своим сотрудникам. Многое будет зависеть от того, готовы ли они закладывать этот налог в свои расходы.

По словам эксперта, в рамках федерального законодательства туристический налог не может составляет менее 100 рублей в сутки за человека. Для гостей, которые выбирают хостелы, где ночь стоит 600-700 рублей, это может стать существенным увеличением.

— Сейчас предпринимателей интересует механизм сбора налога. По федеральному законодательству предполагается, что предприниматель до 28 числа каждого месяца должен подать данные по своим туристам и задекларировать налог, который будет оплачивать. Как это будет работать на уровне города, пока непонятно, — поясняет она. — Самый большой вопрос — на что этот налог потратят. Хотелось бы видеть подробную информацию о расходовании этих средств. Как правило, это целевые деньги, которые направляются на развитие туристской инфраструктуры: парков, локаций для туристов и т.д., которыми могут также пользоваться местные жители.

При этом Фоменко не ожидает массового перетока туристов в нелегальный сектор, так как этот сегмент рынка в городе слабо развит. Эксперт затруднилась оценить, сколько город может собрать средств от введения туристического налога.

О том, что нелегальные средства размещения получат преференции перед легальными, заявила руководитель Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая. По ее словам, это станет одной из ключевых проблем введения в регионе туристического налога. Местный турбизнес опасается ужесточения недобросовестной конкуренции и настаивает на ужесточении контроля за средствами размещения.

Второй вопрос схож с тем, который поднимают новосибирцы: куда пойдут собранные средства? По мнению Татьяны Зяблицкой, речь может идти о 50-70 млн рублей в год.

— Важно, чтобы эти деньги направлялись на важные не только для туристов, но и для местных жителей задачи: охрану, восстановление природных и исторических достопримечательностей, их очистку от надписей, вывоз мусора, который оставляют туристы, — говорит она. — По нашей оценке, в 2025 году нужно провести инвентаризацию и составить список, на что можно направить средства, привлеченные от сбора данного налога.

Напомним, о том, что в Новосибирске планируют ввести туристический налог, стало известно на минувшей неделе. https://www.infopro54.ru/news/na-territorii-novosibirska-vvedut-turisticheskij-nalog/ Соответствующий проект решения горсовета опубликован на официальном сайте мэрии. Ожидается, что новый налог начнет действовать с 1 января 2025 года. В 2025 году ставка налога составит 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, а с 2029-го — 5% от налогооблагаемой базы, отмечается в документе.