Туристические компании Узбекистана изучают спрос в Новосибирске

По городам России проходит роуд-шоу в котором принимают участие туристические компании Узбекистана. На днях делегацию принимала Новосибирская область.

—В 2023 году Узбекистан посетили 700 тысяч российских туристов, в I полугодии 2024 — уже порядка 400 тысяч. Мы планируем, что к концу года количество туристов из России достигнет 1 млн человек, — сообщил первый заместитель председателя Комитета по туризму Республики Узбекистан Джамшид Абдусаламов.

По его словам, города Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива уже являются туристическими магнитами для туристов всего мира. Кроме того, в Узбекистане зарегистрировано более 8 тысяч объектов культурного наследия, создаются всесезонные курорты и современная инфраструктура. Набирает популярность горнолыжный курорт Амирсой на отрогах Чаткальского хребта Тянь-Шаньских гор, развивается инфраструктура Самаркандского туристического центра для MICE-туризма. Среди необычного вида туризма гостей страны привлекает Dark sky-туризм: это ночевки в юртах под открытым небом для созерцания звезд.

Заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова отметила, что регион заинтересован во взаимном увеличении турпотоков.

— На данный момент мы фиксируем больше самостоятельных туристов в этом направлении, поэтому предлагаем сосредоточиться на комплексных туристских продукта, — отметила Павлова.

Напомним, летом между Узбекистаном и Россией еженедельно выполняет 298 авиарейсов, из Новосибирска в Ташкент и Фергану — 6 раз в неделю. Это перелеты также востребованы, как стыковочные рейсы в города Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Представитель авиаперевозчика АО Uzbekistan Airways пояснил, что на данный момент на маршруте работает лоукост, но скоро планируется запуск самолетов с бизнес классом.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область и Республика Узбекистан усилят межрегиональное сотрудничество.