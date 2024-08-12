В Новосибирской области определят площадки для подготовки курсантов военно-патриотических клубов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона, в ходе которого напомнил, что направлений работы по реализации проектов общественных организаций и органов местного самоуправления, направленных на патриотическое воспитание детей, юношества, молодёжи, очень много. Поэтому важно эту работу скоординировать, собрать в единую концепцию.

— Такая попытка предпринята больше года назад в рамках концепции «Сибирь – территория мужества», считаю, что попытка успешная, — подчеркнул Андрей Травников.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что с целью нормативного закрепления основных направлений развития военно-патриотического воспитания в июле текущего года распоряжением Правительства Новосибирской области была утверждена Концепция на 2024-2026 годы «Сибирь – Территория мужества».

На этой неделе завершается приём заявок на определение опорных площадок по наиболее востребованным направлениям и подготовке курсантов военно-патриотических клубов по военно-учётным специальностям, в том числе: оператор БПЛА; тактическая медицина; военно-спортивная подготовка; огневая подготовка и другие. На эти цели в бюджете области предусмотрено 32 млн рублей. В конкурсе принимают участие региональные общественные организации, имеющие опыт по данным направлениям деятельности.