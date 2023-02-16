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Новосибирск — непаханое поле для индивидуального жилищного строительства

  • 16/02/2023, 10:15
Индивидуальное жилищное строительство
Рекордные показатели ввода жилья в этом сегменте в 2022 году усиливают тренд на малоэтажное строительство.

По итогам 2022 года ввод жилья в сегменте ИЖС по России составил рекордные 57 млн кв. м. Это на 16% больше, чем в 2021 году. Об этом заместитель исполнительного директора «Российского союза строителей» Константин Кижель сообщил на партнерской сессии profine RUS, посвященной рынку ИЖС Сибири, которая прошла в рамках «Сибирской строительной недели».

Он подчеркнул, что толчком для резкого роста строительства частных домов стали ограничения во время пандемии Covid-19. Люди стали больше ценить преимущества загородного индивидуального жилья, на что моментально отреагировали застройщики. Немаловажную роль сыграли и льготные программы жилищного кредитования: «сельская ипотека», а также ипотека под ИЖС. Позже была запущена льготная ипотечная программа на строительство частных жилых домов своими силами, без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.

Независимый аналитик Сергей Николаев уточнил, что Новосибирская область пока занимает 16 место в России по ИЖС (и 6 по МКД). Доля индивидуального домостроения в регионе в 2022 году составила 37% из сданных новостроек.

— Новосибирск сегодня для людей, которые занимаются индивидуальным жилищным строительством, особенно индустриальным — это непаханое поле, где можно приложить усилие, — уверен эксперт.

С ним согласен и генеральный директор СК «Инфинити» Евгений Поповцев (Компания занимается малоэтажным строительством. — Ред.). По его оценке, в 2022 году спрос на малоэтажное строительство вырос на 40%. При этом более 87% клиентов хотят приобрести уже готовый дом в максимальной комплектации и с большими панорамными окнами.

— Люди хотят жить в поселках, построенных в единой концепции и стилистике. Причем хотят, чтобы управляющая компания обслуживала не только места общего пользования, но и частные домовладения. Вплоть до кошения газонов, мытья окон и выгула собак, — пояснил Евгений Поповцев.

О том, что панорамные окна пользуются спросом у покупателей частных домов, говорит и руководитель проекта «Соловьи» Олег Килин. По его словам, панорамные окна в проектах компании сегодня занимают до 30%.

Бренд-менеджер KBE Людмила Коптелова выделила основные тренды на рынке светопрозрачных конструкций в сегменте ИЖС:

 — Во-первых, стало использоваться больше цвета. Клиент чаще заказывает индивидуальные окна, которые полностью подходят под его архитектурный проект. Во-вторых, стало больше света — общая площадь остекления увеличивается. Окна становятся большими и интересными. Кроме того, мы видим тенденции к минимализму — раскладки, перегородки, накладки на окна ушли в прошлое, люди отдают предпочтение одноплоскостным створкам и рамам. Им хочется больше единения с природой, — отметила Людмила Коптелова.

Эксперты рынка недвижимости утверждают, что в 2023 году серьезных потрясений в отношении ИЖС не предвидится. И, несмотря на сильную изменчивость структуры рынка, в Новосибирске готовятся к старту амбициозные проекты по малоэтажному и индивидуальному строительству жилья на больших территориях.

 

Ранее редакция рассказывала о трендах на строительном рынке округа.

Фото: pixabay.com, автор — monika

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Рубрики : Недвижимость Город

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска малоэтажное строительство коттеджные поселки Новосибирска Индивидуальное жилищное строительство


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