Здание завода «Роснано» в Новосибирске продано за 1,7 млрд рублей

Подведены итоги торгов по продаже имущества завода «Лиотех», портфельной компании госкорпорации «Роснано». Оно выставлено на торги в рамках банкротства ООО «Энергетические решения» с процедуры конкурсного производства. Как сообщила конкурсный управляющий Юлия Трофимова, на торги было выставлено 47 лотов.

Начальная цена самого крупного лота — здания завода «Лиотех» — составляла 759 млн рублей. В тендере приняли участие 7 претендентов, в ходе торгов было сделано 27 предложений на повышение цены. После того, как цена перевалила за 1.1 млрд за актив боролись три компании: ООО «Октябрьское», ООО «Эдвайс» и ООО «Алт Авто Торг». В итоге лот был продан за 1, 7 млрд рублей. Покупателем выступило ООО «Октябрьское».

По данным Seldon.Basis, ООО «Октябрьское» создано в 2012 году. Занимается управлением недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал 5,9 млн рублей, выручка за 2023 год — 35,24 млн руб (+26%), чистая прибыль — 323,2 млн (+7 432%). Чистая прибыль выросла за последний год отчетности благодаря увеличению доходов, не связанных с основной деятельностью, говорится в комментарии в карточке компании. Директор и учредитель (с 9.11.2023 года) Дмитрий Мелехов. До декабря 2023 года Мелехов был совладельцем ООО «Сибирская вагонная компания» (51%), а до ноября 2023 ликвидатором ЖСК «Сибирский берег».

Торги по трем лотам были признаны несостоявшимися, так как к участию был допущен единственный участник. С ними в итоге заключены соглашения о продаже оборудования. Еще три лота ушли к победителям торгов. Речь идет об оборудовании и расходных материалах.

Все победители указали на отсутствие заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему, подчеркивается в документе.

Напомним, портфельная компания «Роснано» «Лиотех» —. Завод был создан в 2011 году. Летом 2014 года предприятие приостановило производство из-за низкого спроса на аккумуляторы. В 2016 году ООО «Энергетические решения» было признано банкротом. Общая сумма задолженности составляла 9,8 млрд руб., основными кредиторами было само «Роснано» через ряд структур (9,1 млрд руб.), ФНС (153,4 млн руб.) и правительство Новосибирской области (около 500 млн руб.). В конце августа 2019 года собрание кредиторов компании большинством голосов приняло решение о заключении мирового соглашения . В сентябре 2021 года «Роснано» выставляло на продажу здание «Лиотеха». Его общая площадь — около 40 тысяч кв. м. Госкорпорация планировала выручить за него 1 млрд рублей. Напомним,. В 2022 возобновлено дело о банкротстве в стадии конкурсного производства

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