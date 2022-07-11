Какой должна быть клиентоориентированность сегодня?

Но одно дело читать статистику, другое — параллельно растить клиентов вместе со своим бизнесом в России. В сложное время. C ограниченными ресурсами и каналами связи.
Вместе с директором по маркетингу платформы лид-менеджмента Callibri Анастасией Никулиной разбираемся:
— ккакие критерии использовать для оценки качества обслуживания и работы сотрудников,
— ккак лучше общаться с клиентами, чтобы расположить их и сделать лояльными.
Побеседовать решили перед стартом большой конференции для предпринимателей «Cвои», которую мы поддерживаем информационно.
Какие критерии использовать для оценки качества работ и коммуникаций?
Для начала подумайте о данных, которых вам не хватает. Так, если вы компания c большим потоком входящих обращений, уделите отдельное внимание анализу коммуниации. Например, в Callibri мы оцениваем четыре параметра:
Все показатели удобно отслеживать на дашбордах — где есть статистика по распределению нагрузки, пропущенным, по видам обращений. В Callibri используют собственный сервис «МультиЧат» — агрегатор сообщений от клиентов из соцсетей и мессенджеров.
3 ключевых совета по коммуникации с клиентами
1 Погрузитесь в проблему. Очень часто операторы и сотрудники служб поддержки отвечают дежурными фразами, без эмпатии и чувства такта. Расспросите о проблеме, задавайте вопросы и старайтесь объяснять доступно все условия и нюансы.
2 Не просите дублировать сообщения. Если клиент решил вам написать через «ВКонтакте», например, не стоит его просить перезвонить или дублировать текст в чат на сайте. Так вы вынуждаете человека делать еще несколько шагов, чтобы получить результат. Лишние действия не мотивируют клиента продолжать с вами работать, заставляют сомневаться и анализировать предложение конкурентов быстрее.
3 Будьте терпеливы, но не назойливы. Люди устали от бесконечных продающих обзвонов, поэтому даже на релевантное предложение могут отреагировать резко. Терпеливо уточняйте удобное время для общения или причину отказа, чтобы не раздражать человека, который может стать клиентом в будущем.
Больше информации о развитии бизнеса и коммуникациях с клиентом — на бесплатной конференции «Свои» 12 июля, где можно будет задать любые вопросы представителями Callibri, «Яндекс Бизнес», «Мой Бизнес» и другим компаниям и сервисам. Зарегистрироваться
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