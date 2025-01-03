Туристы из Новосибирска застряли в автобусе на морозе в Алтайском крае.

В Алтайском районе, недалеко от перевала Комарский, произошла неприятная ситуация — сломался экскурсионный микроавтобус, в котором находились 20 туристов из Новосибирска.
На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты МЧС России и представители районной администрации.
На автобусе администрации группа была доставлена в районный центр Алтайское, откуда продолжила свой путь на резервном автобусе организатора экскурсии.
В связи с произошедшим, сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют внимательно следить за информационными сообщениями об обстановке на дорогах. В некоторых районах края ожидается ухудшение погодных условий, метели и гололёд. В такую погоду лучше воздержаться от дальних поездок.
Ранее редакция сообщала о том, что после жалоб замерзающих жителей в Новосибирске проверят состояние автобусов. Ответственным лицам поручено дополнительно осмотреть отопительные приборы в автобусах маршрута.
Источник фото: ГУ МЧС по Алтайскому край
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