Туристы из Новосибирска застряли в автобусе на морозе в Алтайском крае.

В Алтайском районе, недалеко от перевала Комарский, произошла неприятная ситуация — сломался экскурсионный микроавтобус, в котором находились 20 туристов из Новосибирска.

На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты МЧС России и представители районной администрации.

На автобусе администрации группа была доставлена в районный центр Алтайское, откуда продолжила свой путь на резервном автобусе организатора экскурсии.

В связи с произошедшим, сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют внимательно следить за информационными сообщениями об обстановке на дорогах. В некоторых районах края ожидается ухудшение погодных условий, метели и гололёд. В такую погоду лучше воздержаться от дальних поездок.

Ранее редакция сообщала о том, что после жалоб замерзающих жителей в Новосибирске проверят состояние автобусов. Ответственным лицам поручено дополнительно осмотреть отопительные приборы в автобусах маршрута.