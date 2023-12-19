Турки и иранцы поделятся с Новосибирском яйцами

Яйца из Турции и Ирана собираются запустить на прилавки новосибирских магазинов. Этому способствовала временная отмена пошлин на куриные яйца.

Евразийская экономическая комиссия одобрила отмену ввозной таможенной пошлины на куриные яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. По данной льготе можно осуществить поставки до 1,2 млрд штук, сообщается на сайте ЕЭК.

— Сейчас на фоне увеличения потребительского спроса и снижения производства мы наблюдаем заметное подорожание яиц, — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Помощь из-за рубежа сможет сдержать рост цен на востребованную продукцию и избежать ее дефицита в российских магазинах.

Напомним, цены на куриные яйца заметно поднялись в ноябре. В целом за 2023 год они подорожали более чем на 40%. На сегодняшний день стоимость 1 десятка яиц составляет порядка 200 рублей. Хотя еще в октябре правительство Новосибирской области отчитывалось, что птицефабрики региона обеспечивают потребность населения в курином яйце на 118%. Но уже в декабре на полках магазинов стал наблюдаться дефицит этой продукции.

Ранее редакция сообщала о том, что в одном из магазинов торговой сети в Новосибирске куриные яйца начали продавать поштучно.