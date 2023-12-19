В 3,5 раза ужали территорию для скандального мусорного комплекса «Правобережный» под Новосибирском

Рабочая группа экспертного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области начала рассмотрение технического задания на проектирование полигона «Правобережный» на территории Раздольненского сельского совета.

Чиновники согласились уменьшить площадь комплекса до 271 га, чтобы отдалить объект от жилых домов.

Для размещения комплекса по переработке твердых коммунальных отходов «Правобережный» был сформирован земельный участок 271 га, по техническому заданию на проектирование предлагается сокращение площади участка до 74 га, чтобы обеспечить максимальную удаленность концессионного объекта от жилых домов и водных объектов.

Теперь расстояние до домов в Плотниково увеличилось до 4,3 км, в селе Гусиный Брод ― 3,5 км, селе Жеребцово – 3,6 км. Также устанавливается санитарно-защитная зона в тысячу метров до границы жилой застройки.

― На сформированном земельном участке площадью 271 га под комплекс планируется выделить не более 74 га, ― рассказал представитель «Спецавтохозяйства» Андрей Колмаков.

Специалисты изучили глубину расположения грунтовых вод и пообещали, что во время работы комплекса почва будет защищена должным образом.

Напомним, в начале декабря председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета Борис Корнев устроил показательную акцию. Он вернул региональному правительству все свои награды в знак протеста против строительства мусорного полигона рядом с жилыми домами.