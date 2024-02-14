К системе распознавания лиц Find Face подключат еще 1000 камер в Новосибирске

С помощью аппаратного комплекса «Безопасный город» в 2023 году в Новосибирске раскрыто 85 преступлений. В октябре 2023 в комплекс была внедрена новая система распознавания лиц Find Face.
К Find Face на сегодняшний день подключено более 1000 камер. В планах Минцифры Новосибирской области в 2024 году подключить к системе еще порядка 1000 камер по самым перспективным направлениям.
— Я обращался в правоохранительные органы, прикладывал видео с изображением людей, которые размещают эту рекламу с указанием времени, но получал отказы в возбуждении уголовного дела, — пояснил Ростислав Антонов.
Депутаты Евгений Яковенко и Денис Чаховский предложили развивать систему контроля в местах, облюбованных закладчиками. Чаховский отметил, что эти места хорошо известны жителям, особенно частного сектора, а сами закладчики приезжают на частном транспорте и не прячут номера.
Алексей Захаров ответил, что эта информация будет проанализирована и принята в работу при установке камер наблюдения.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что жизнь под прицелом камер открывает человека для программ нейромаркетинга.
Фото freepik — wirestock
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