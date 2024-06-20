Акционера «Ангиолайна» Наталью Лебедеву отправили под домашний арест

Советский районный суд Новосибирска рассмотрел дело миноритарного акционера новосибирской инновационной компании «Ангиолайн» Натальи Лебедевой. Она была задержана 19 июня по подозрению в присвоении или растрате чужого имущества, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вчера Лебедева была доставлена в Новосибирск.

Процесс был заявлен на 9 утра, но начался позже и закончился недавно. В итоге Советский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения Лебедевой в виде заключения под стражу. Ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 14 августа 2024 года.

Как сообщал РБК.Новосибирск со ссылкой на бенифициара компании «Ангиолайн» Андрея Кудряшова, дело было возбуждено по заявлению АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн» и связано с событиями 2015-2017 годов. Заявители считают, что, «будучи тогда сотрудником компании, Лебедева, пользуясь доступом к валютному банковскому счету, предназначенному для проведения расходов в интересах компании, похитила более 23 тыс. долларов США (эквивалентно 1,7 млн. руб.)», пишет издание.

Напомним, «Ангиолайн» долгое время входил в список крупнейших инновационных проектов региона, а также в программу реиндустриализации экономики, получал господдержку на региональном и федеральном уровне. С 2014 года «Ангиолайн» увеличил производство отечественных стентов для использования в сердечной хирургии, занял 30% национального рынка и потеснил поставщиков стентов из США, до того обладавших фактической монополией в России. Активный рост отечественных поставок привѐл к снижению стоимости закупки стентов в 2,5 раза, что обернулось для поставщиков из США существенным снижением прибыли. У компании были большие планы по выводу на рынок новых разработок для лечения сердечно-сосудистых патологий. В начале 2020 года в одном из интервью редакции один из основателей компании Андрей Кудряшев отмечал, что его очень беспокоит слабая защищенность бизнеса со стороны судебного сообщества и правоохранительных органов.

Наталья Лебедева является инвестором компании с 2013 года. Совместно с люксембургской компанией Health Care Solutions она вложила в нее около 5 миллионов долларов и получила за это 25% акций. В апреле 2021 года суд наложил арест на акции «Ангиолайна». В ноябре 2021 из состава акционеров компании были исключены основатели «Ангиолайна» — Андрей Кудряшов и Алексей Французов, у которых было 75% акций.

В начале июня 2022 года на внеочередном собрании Лебедева стала гендиректором общества. В результате работа предприятия была остановлена. В середине июня 2022 года основатели «Ангиолайна» направляли письмо Владимиру Путину с просьбой поручить госорганам разобраться в ситуации. В июле создателей новосибирской инновационной компании вернули в число собственников.

В ноябре 2022 Верховный суд РФ отказал Наталье Лебедевой в жалобе на решение суда, вернувшего Андрея Кудряшова и Алексея Французова в состав акционеров АО «Ангиолайн».

В октябре 2023 года Наталья Лебедева рассказывала Infopro54 о том, что заместитель председателя Верховного Суда Российской Федерации — председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации Ирина Подносова истребовала дело по ее иску к новосибирской компании «Ангиолайн». Эксперты не исключали, что рассмотрение дела может вернуться на новый круг.