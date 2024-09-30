Компания «Нафтатранс плюс» погасила второй выпуск облигаций

ООО ТК «Нафтатранс плюс» полностью погасило второй выпуск облигаций. Он был размещен в октябре 2019 года. Тогда компания заняла на бирже 250 млн рублей.

— После серии реализованных частичных досрочных погашений, сумма к погашению составила 49,9 млн руб. или 19.96% от первоначальной номинальной стоимости облигаций, — сообщил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал».

Полученные от выпуска средства были направлены на пополнение оборотного капитала для дальнейшего непрерывного развития компании.

В настоящий момент на бирже обращаются три выпуска компании: на 100 млн рублей — размещен в октябре 2022 года, на 250 млн рублей — в сентябре 2023 и на 500 млн рублей — в феврале 2021.

«Нафтатранс» — частный независимый нефтетрейдер. Занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах общим объемом 8,5 тысяч кубометров в Москве и Новосибирске.

По данным ООО «Юнисервис Капитал», по итогам 6 месяцев 2024 года выручка компании сократилась на 10% до 4,5 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Валовая прибыль выросла на 20% до 520 млн рублей.

— Ранее крупнейшую долю в реализации (до 65%) занимали нефтетрейдеры (опт и мелкий опт), то начиная с 2023 года осуществляется перераспределение на другие категории. В структуре продаж компании стали больше занимать прямые покупатели и розница, — поясняют эксперты «Юнисервис Капитал».

Ранее редакция рассказывала о том, что в 2023 году Нафтатранс плюс купил нефтебазу в Новосибирске.