Нацпроект «Инфраструктура для жизни» стартует в Новосибирской области

Новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» в 2025 году придет на смену федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— По содержанию он примерно такой же. В 2025 году Новосибирская область должна получить дополнительные лимиты на дороги и уличную сеть, — отметил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве, подводя итоги участия региона в XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России» в Москве.

О какой сумме финансирования идет речь глава региона не уточнил.

Кроме того, по его словам, будет продолжена реализация важных для региона дорожных проектов с участием федерального бюджета: Восточного обхода и расширение до четырех полос в пределах области Чуйского тракта протяжённостью 84 км. Планируется также строительство участка Новосибирск – Линёво на этой дороге. Напомним, ранее редакция сообщала о том, что более 3 млрд в течение трех лет регион получит на строительство Чуйского тракта. На Восточный обход – более 20 млрд рублей до 2028 года.

В национальный проект «Инфраструктура для жизни» включено комплексное развитие населенных пунктов, мероприятия по жилищному и дорожному строительству, по формированию более комфортных условий для проживания граждан, по модернизации ЖКХ и обновлении общественного транспорта.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские власти намерены привлечь в регион автотуристов.