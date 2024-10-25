Тёплую погоду на выходных пообещали синоптики жителям Новосибирска

В предстоящие выходные погода вновь порадует жителей Новосибирска: столбики термометров поднимутся до +9, а дождь будет вести себя более скромно, чем в прошедшие дни.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 26 октября, ночные температуры будут достигать +3…+5 градусов, днём воздух прогреется до +7…+9. В городе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть в юго-западном направлении: ночью со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 16, а днём 3-8 м/с.

В предстоящее воскресенье, 27 октября ночью будет + 2…+ 4, днём + 6…+ 8. Ночью преимущественно без осадков, днём ожидается небольшой дождь. Ветер сменит направление и подует в юго-восточном направлении, со скоростью от 2 до 9 м/с.

Тёплая погода без ночных заморозков ожидается и в начале длинной рабочей недели: до 29 октября даже в ночные часы в регионе ожидается от 0 до + 5 и днём от + 6 до + 11.

По прогнозам синоптиков, кратковременная волна холода накроет Новосибирскую область 30 и 31 октября. В начале ноября в регион вернутся дожди, температура ожидается чуть выше нормы.

В пятницу, 25 октября, ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха за окном в дневные часы составит +8… +10 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с.

По народному календарю 25 октября день Андрона Звездочёта. В это время на Руси продолжалась молотьба — из зерна делали крупу и муку. Поэтому самым популярным блюдом на крестьянском столе была каша — ячменная, овсяная или пшенная. Её подавали с маслом или с салом, а для детей кашу заправляли сладким вареньем.

Наши предки по звёздам судили и о погоде и о будущем урожае:

— Если небо звёздное — на следующий год уродится горох; — Яркие звезды предвещали мороза, тусклые — оттепель, а мигающие — перемену погоды; — Увидеть падающую звезду — к ветрам и сухому году; — Северный ветер — к похолоданию, южный — к потеплению; — Гром гремит — к малоснежной, тёплой и короткой зиме; — Низко плывущие облака — к похолоданию.

День Андрона Звездочёта связан со многими запретами. Например, нельзя мести в доме и взбивать подушки — можно вымести и вытрясти из дома деньги и удачу. Стирку также рекомендовали отложить — считалось, что этим можно навлечь на семью неприятности. Запрещалось обижать и причинять зло любому живому существу — это грозило остаться несчастным на всю жизнь. Судьба накажет также любителей посплетничать, верили предки. Считалось, что все поездки в этот день будут неудачными.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская пивоваренная компания будет выращивать ячмень российской селекции.