Энергетики подготовили электросети для элеватора и зерносушильного комплекса

Специалисты энергетической компании завершили ряд мероприятий по подготовке электросетевой инфраструктуры для аграрных объектов, занимающихся переработкой и хранением зерна. Это включает в себя зерносушильный комплекс мощностью 306 кВт в поселке Бор и элеватор в Болотном с мощностью 320 кВт.

Для обеспечения электропитания этих сооружений специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») возвели трансформаторную подстанцию с напряжением 10/0,4 кВ, а также проложили более 140 метров воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ. Кроме того, установили линейные разъединители, что способствует безопасной эксплуатации распределительных сетей, и современные устройства для учета потребляемой электроэнергии.

Все строительные и монтажные работы по созданию электросетевой инфраструктуры были завершены незадолго до окончания уборочной кампании. Непрерывное электроснабжение крайне важно для предприятий по переработке и хранению зерновых, ведь осень является критическим временем для агросектора. В этот период требуется правильно обработать и сохранить урожай.

Благодаря усилиям «Россети Новосибирск» сельскохозяйственные предприятия Болотнинского района смогут установить надежные источники электроэнергии, что обеспечит сохранность урожая и, в конечном итоге, продовольственную безопасность и социально-экономическую стабильность региона.