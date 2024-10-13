Тёплый ноябрь пообещал жителям Новосибирска главный синоптик страны

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с журналистом «Известий» заявил, что в ноябре 2024 года жителей Новосибирской области ожидает тёплая погода.
— В целом за шесть месяцев холодного полугодия температурный фон выше нормы ожидается в северных и центральных районах Сибирского федерального округа, — отмечают синоптики Росгидромета.
А вот количество осадков, по мнению эксперта, будет в пределах нормы, но выше, чем годом ранее. Заметно больше дождя и снега ожидается в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Сочи и других городах.
Стоит отметить, что в начале второй декады октября на Новосибирскую область обрушилась непогода. В субботу, 12 октября, ледяной дождь, снег и ветер доставили много неприятностей как водителям, так и пешеходам. Из-за гололёда на новосибирском автовокзале отменили часть рейсов на Алтай.
На стройплощадке «Квартала 19/56» в областном центре ветром сорвало люльку с рабочими. К счастью, обошлось без пострадавших — строители перебрались по карнизу в оконный проем строящегося дома. Еще об одном ЧП заявили пользователи в соцсетях: кровля едва не улетела на одном из домов на улице Урицкого. Не смотря на непогоду коммунальщикам пришлось восстанавливать повреждения.
В конце недели в некоторых районах региона выпал снег. С «репетицией зимы» пришлось столкнуться жителям Сузунского, Усть-Таркского и Татарского районов.
Ранее редакция сообщала о прогнозе погоды на выходные. По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске ожидается похолодание и мокрый снег с дождём.
Фото читателя Infopro54
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