Тёплый ноябрь пообещал жителям Новосибирска главный синоптик страны

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с журналистом «Известий» заявил, что в ноябре 2024 года жителей Новосибирской области ожидает тёплая погода.

— В целом за шесть месяцев холодного полугодия температурный фон выше нормы ожидается в северных и центральных районах Сибирского федерального округа, — отмечают синоптики Росгидромета.

А вот количество осадков, по мнению эксперта, будет в пределах нормы, но выше, чем годом ранее. Заметно больше дождя и снега ожидается в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Сочи и других городах.

Стоит отметить, что в начале второй декады октября на Новосибирскую область обрушилась непогода. В субботу, 12 октября, ледяной дождь, снег и ветер доставили много неприятностей как водителям, так и пешеходам. Из-за гололёда на новосибирском автовокзале отменили часть рейсов на Алтай.

На стройплощадке «Квартала 19/56» в областном центре ветром сорвало люльку с рабочими. К счастью, обошлось без пострадавших — строители перебрались по карнизу в оконный проем строящегося дома. Еще об одном ЧП заявили пользователи в соцсетях: кровля едва не улетела на одном из домов на улице Урицкого. Не смотря на непогоду коммунальщикам пришлось восстанавливать повреждения.

В конце недели в некоторых районах региона выпал снег. С «репетицией зимы» пришлось столкнуться жителям Сузунского, Усть-Таркского и Татарского районов.

Ранее редакция сообщала о прогнозе погоды на выходные. По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске ожидается похолодание и мокрый снег с дождём.