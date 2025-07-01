Тысячи новосибирцев останутся без горячей воды

В столице Сибири продолжаются ремонты на инженерных сетях. Со 2 июля в центральных районах города начнутся плановые гидравлические испытания, которые приведут к отключению горячего водоснабжения на несколько дней. Тысячи горожан останутся без горячей воды.
Муниципальные власти предупредили жителей, опубликовав список адресов, где будут проводиться работы.
В Центральном районе испытания пройдут в квартале от Кривощековской до Коммунистической, включая улицы Серебренниковскую и Свердлова. Особенно стоит отметить масштабное отключение на участке от Красного проспекта до Октябрьской магистрали.
Октябрьский район ждут еще более серьезные ограничения. Здесь горячее водоснабжение отключат на Инской, Якушева, Большевистской, Кирова, Грибоедова и Добролюбова.
Коммунальные службы обещают завершить испытания в кратчайшие сроки. В мэрии объяснили, что ограничения связаны с необходимостью комплексной проверки изношенных участков труб, которые не ремонтировались с момента ввода в эксплуатацию.
Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее подготовиться к возможным перебоям с водоснабжением.
Подать горячую воду в квартиры обещают до 15 июля
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы пожаловались Александру Аксененко на проблемы в сфере ЖКХ.
Источник фото: Freepik / Автор — Dragana_Gordic
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