Тысячи новосибирцев останутся без горячей воды

В столице Сибири продолжаются ремонты на инженерных сетях. Со 2 июля в центральных районах города начнутся плановые гидравлические испытания, которые приведут к отключению горячего водоснабжения на несколько дней. Тысячи горожан останутся без горячей воды.

Муниципальные власти предупредили жителей, опубликовав список адресов, где будут проводиться работы.

В Центральном районе испытания пройдут в квартале от Кривощековской до Коммунистической, включая улицы Серебренниковскую и Свердлова. Особенно стоит отметить масштабное отключение на участке от Красного проспекта до Октябрьской магистрали.

Октябрьский район ждут еще более серьезные ограничения. Здесь горячее водоснабжение отключат на Инской, Якушева, Большевистской, Кирова, Грибоедова и Добролюбова.

Коммунальные службы обещают завершить испытания в кратчайшие сроки. В мэрии объяснили, что ограничения связаны с необходимостью комплексной проверки изношенных участков труб, которые не ремонтировались с момента ввода в эксплуатацию.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее подготовиться к возможным перебоям с водоснабжением.

Подать горячую воду в квартиры обещают до 15 июля

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