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Тарифы на капремонт для домов с лифтами предлагают увеличить в Новосибирске

  • 01/07/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Тарифы на капремонт для домов с лифтами предлагают увеличить в Новосибирске
Они должны вступить в действие с января 2026 года

В региональный закон о капремонте № 360 предложено внести изменения. Корректировки вынесены на рассмотрение сессии депутатов седьмого созыва, которая пройдет на этой неделе. В частности, МинЖКХ предлагает ввести в регионе дифференцированные минимальные тарифы на капремонт для домов с лифтами.

— До 2030 года в Новосибирской области в рамках реализации региональной программы планируется заменить до 1000 единиц лифтового оборудования. Стоимость одного лифта превышает 3 млн рублей и является большим финансовым обременением для собственников многоквартирных домов. Целесообразно устанавливать минимальный размер взноса на капремонт по муниципальным образованиям, исходя из наличия или отсутствия в них лифтового оборудования, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также поправками предложено предусмотреть возможность индексации тарифа на второй и третий год реализации программы.

Заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам регионального парламента Вадим Агеенко отметил, что сейчас завершается трехлетняя программа замены лифтов в Новосибирской области и идет, насколько он информирован, подготовка новой программы. С другой стороны, подходит срок установления новых минимальных тарифов на капитальный ремонт МКД на новые 2026 – 2028 годы.

— Денег на ремонт и модернизацию лифтов недостаточно. Ранее эти работы, в большей части, финансировал федеральный бюджет, но потом программа была практически свернута. Один из вариантов — привлечь средства жильцов, установлением дифференцированного тарифа, как это сделано в некоторых других субъектах федерации РФ, — отметил собеседник редакции.

Он подчеркнул, что согласно областному закону «О капитальном ремонте» № 360-ОЗ, решение о едином минимальном тарифе на капремонт многоквартирных домов принимает губернатор своим постановлением сразу на три года. В областном законе дифференцирование тарифа не предусмотрено, в том числе для МКД с лифтовым оборудованием.  Агеенко отметил, что губернатор области 9 июня, за день до заседания профильного комитета, внес в Заксобрание закон о поправках в областной закон №360, которым предусмотрена, в том числе, возможность установления дифференцированных тарифов на капремонт и исключение из программы капремонта домов с численностью квартир менее пяти.

— В документах, которые были представлены в парламент с нарушением регламентных сроков, не указано какая индексация предполагается. При этом в пояснительной записке отмечается, что дополнительных бюджетных средств на эти корректировки не потребуется, таким образом, по сути, планируется полностью переложить финансирование ремонта и модернизации лифтов на жильцов. Кроме того, в законопроекте из программы капремонта исключаются дома, в которых менее 5 квартир, хотя депутаты неоднократно подчеркивали, что против такого решения. После долгих споров на комитете ЖКХ было решено вынести законопроект на рассмотрение сессии только в первом чтении, т.к. в законопроекте есть вполне правомерные поправки, которыми мы должны привести наше законодательство в соответствие с федеральным. Во втором чтении этот законопроект будет рассматривать уже новый составом комитет по строительству, ЖКХ и тарифам депутатами нового созыва. Скорее всего, это произойдет не ранее ноября, — подчеркнул Вадим Агеенко.

Собеседник редакции отметил, что сейчас минимальные дифференцированные тарифы для домов с лифтовым оборудованием действуют уже в пяти регионах Сибири. В среднем они в 1.5 раза выше, чем обычные минимальные.

— Стоит отметить, что в Новосибирской области сегодня тариф на капремонт составляет 19,29 рублей за квадрат — это самый большой тариф в регионах Сибири. Сейчас он может вырасти в 1,5 раза для жителей многоквартирных домов с лифтами. Это мое предположение, так как в МинЖКХ нам не сообщили параметры дифференциации тарифа в регионе. На мой взгляд, это серьезное увеличение, и я не понимаю, как это объяснят жителям области. С учетом того, что в следующем 2026 году пройдут выборы депутатов Госдумы, это очень рискованный шаг. А МинЖКХ торопиться принять дифференцированные тарифы в 2025 году, чтобы они начали действовать в новой региональной программе уже с 2026 года. Напомню, что новые тарифы на следующие три года губернатором ещё не приняты, какими они будут, депутаты не знают, потому что нам их ещё даже не показывали, — подчеркнул Агеенко.

Напомним, в 2023 году, по данным депутата Госдумы от Новосибирской области Александра Аксененко, региональный оператор заменил в области 34 лифта в 15 многоквартирных домах. Общая стоимость работ составила 86,8 млн руб. В 2024 году планировалось заменить еще 86 лифтов в 29 МКД на сумму — 258 млн руб. В 2024-2025 годах истекает назначенный срок службы 186 лифтов, что составляет 1,52% от общего количества лифтов многоквартирных домов в регионе. По данным фонда модернизации ЖКХ, в 2025 году в регионе планируется заменить 66 лифтов.

— Напомним, что в 2024 году работы по ремонту, замене, модернизации лифтов в МКД, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, выполнены в полном объеме. За счет средств, накопленных на счете Фонда модернизации ЖКХ региона заменили 58 лифтов, еще 35 — на средства собственников на спецсчетах, которым была оказана поддержка из областного бюджета, — отмечали в фонде.

С 1 января 2025 года в Новосибирской области резко вырос тариф на капитальный ремонт. Размер минимального взноса с одного квадратного метра помещения на 2025 год составил 19,29 рубля в месяц (+24,29% к 2024 году). Резкое повышение тарифа в регионе наблюдается четвертый год подряд.  В 2022 году, по сравнению с 2021, тарифы на капремонт выросли на 25,4%, в 2023 году в регионе действовал тариф на капремонт 12,53 рублей за квадрат. По сравнению с 2022 годом тариф вырос на 25%.

В 2025 году в регионе пройдет техническое обследование домов в соответствии с поправками в Жилищный кодекс РФ, которые вступили в силу 1 сентября 2024 года. Это позволит скорректировать очередность и повысить эффективность проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Ранее редакция сообщала о том, что более 40 тысяч новосибирцев получат иски из-за долгов по капремонту от Фонда ЖКХ. Еще около миллиарда рублей задолженности накопилось на спецсчетах УК и ТСЖ. 

Фото Infopro54, автор: Оксана Мочалова.

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : тариф на капремонт замена лифтов депутаты


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