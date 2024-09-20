Из-за хранения найденной в поле взрывчатки получил срок житель Новосибирской области

Житель Новосибирской области попал за решетку из-за хранения найденных им в поле взрывчатки и электродетонатора.

Суд установил, что в августе прошлого года 39-летний житель Коченевского района обнаружил в селе Крутологово полимерный пакет, в котором находились электродетонатор мгновенного действия, являющийся самостоятельным взрывным устройством, и взрывное устройство малой мощности со взрывчатым веществом.

Хозяйственный мужчина не устоял перед «сокровищами» и, подобрав их, спрятал в заброшенном доме. Однако о его тайнике стало известно правоохранительным органам и вскоре сибиряк стал фигурантом уголовного дела.

— Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил виновному 6 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, а также штраф в размере 5 тысяч рублей, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что жителя Бердска задержали при попытке устроить теракт в приграничном районе Белгородской области. Сибиряк действовал по указанию украинских террористов, с которыми он связался в одном из популярных мессенджеров.