Депутаты Новосибирска объявили войну заборам

Горсовет Новосибирска проработает тему доступности дворов и домов города для спецтехники. Об этом председатель комиссии по градостроительству Сергей Трубников сообщил после обсуждения вопроса об обеспечении пожарной безопасности жителей будущих небоскребов. Депутат Антон Тыртышный напомнил, что даже в 12-этажных домах не всегда удается избежать трагедии.

— Рядом с домом, где я живу на Красноярской, несколько лет назад был пожар на верхних этажах, и пожарные не смогли проехать. С одной стороны проезд был перекрыт микрорынком, с другой — забором, который установили жители, — напомнил Тыртышный. — В итоге погиб человек.

Он поинтересовался у замначальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Новосибирской области Владимира Ревы, изучили ли пожарные эту ситуацию.

— По таким объектам мы выезжаем с проверками по жалобам жителей либо по результатам выезда на место пожарной машины, — пояснил Рева. — Эта работа ведется постоянно.

Тем не менее, как заявил Тыртышный, в случае с улицей Красноярской МЧС выдало заключение, что нарушения не выявлены. В итоге он предложил коллегам обязать собственников домов, которые нарушают доступность для пожарной техники, демонтировать заборы и ларьки.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске обсуждают, как обеспечить пожарную безопасность жителей будущих небоскребов.