У экс-директора МУП «САХ» Андрея Зыкова нашли имущество на 114 млн рублей

В Новосибирске прокуратура потребовала конфисковать имущество бывшего директора МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова в пользу государства. Надзорное ведомство обнаружило нарушения антикоррупционного законодательства, сообщается на сайте Кировского суда.

В прокуратуре считают, что в период с 2017 по 2024 годы Зыков, занимая должность директора МУП «Спецавтохозяйство», приобрел имущество на сумму 114 359 514 рублей, что значительно превышает его официальные доходы.

Выяснилось, что часть этого имущества оформлена на Наталью Турок, которая также замешана в громком уголовном деле о многомиллионной афере в МУП «САХ».

— В соответствии с исковым заявлением прокурор Новосибирской области просит обратить в доход государства имущество на указанную сумму, которое зарегистрировано на Зыкова Андрея и Турок Наталью, которая, как указано в исковом заявлении, сожительствовала с последним. Рассмотрение дела назначено на 13 августа, — говорится в сообщении.

Зыкова задержали 1 апреля. Его обвиняют в присвоении или растрате. Вместе с Натальей Турок его подозревают в хищении денег с счетов МУП «САХ». Это было сделано через фиктивное индивидуальное предпринимательство.

Ранее редакция сообщала о том, что назначен новый руководитель «Спецавтохозяйства» в Новосибирске. До этого должность занимал Александр Южаков, которого сейчас подозревают во взятке.