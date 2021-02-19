У главного рекламщика города появились «новые полномочия»

На имя гендиректора АО «Бизнес-центр на Вокзальной» Светланы Драгуновой и гендиректора исполнительной дирекции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов из комитета рекламы и информации мэрии поступило необычное официальное обращение. В документе №04-8/0216 от 19 февраля, напечатанном на официальном бланке мэрии и подписанном руководителем отдела Олегом Хорошуновым, речь далеко не о рекламе или других вопросах, официально находящихся в полномочиях данного чиновника, а о… периодически посещаемых им туалетах указанного бизнес-центра. Об этом на своей странице в соцсети сообщил, приложив копию документа, руководитель центра допобразования и повышения квалификации АСДГ Сергей Семенов.

— Начальник управления рекламы мэрии по вечерам, когда сотрудники спешно разбегаются по домам, ходит и вынюхивает, кто курит… в туалете, — пишет Семенов. — И это уже не в первый раз. Вчера обнюхал (в буквальном смысле) мою коллегу и крайне грубо изложил мысли по этому поводу, на весь коридор обвиняя нашу организацию в умышленном курении: «Я ваше АСДГ на всю страну прославлю! Это вы украдкой курите в туалете, больше некому!» — выкрикивал он. Сегодня написал официальную бумагу. Даже не знаю, как на такое можно реагировать. Не хотел придавать публичности этому факту, но письмо переполнило чашу терпения.

В указанном документе начальник подразделения мэрии не только просит руководителей бизнес-центра «провести мероприятия по выявлению лиц, нарушающих законодательство…, провести с указанными лицами разъяснительную работу и разместить знаки о запрете курения табака», но и угрожает в случае невыполнения «просьбы» обратиться в органы внутренних дел.

По информации редакции, подобное замечалось за чиновником и в бытность его работы помощником депутата Госдумы и завуправделами в составе Новосибирского обкома КПРФ. В частности, известен факт, что уже далеко после рабочего дня, появившись в здании по ул. Державина, где, помимо приемной депутата Госдумы, располагался отдел агитации и пропаганды обкома КПРФ, и застав в туалете курящим одного из сотрудников отдела, «блюститель закона» Хорошунов разразился угрозами и оскорблениями. Как уже ранее сообщалось, во время партийных конференций Хорошунов бдил, сколько пирожков съел каждый из делегатов во время кофе-брейка, чтобы впоследствии на заседаниях в обкоме КПРФ поставить на вид «перевыполнившему норму».

Напомним, что Олег Хорошунов занял пост руководителя рекламы и информации мэрии Новосибирска в декабре 2020 года, взамен арестованного по подозрению в получении взятки Дмитрия Лобыни.