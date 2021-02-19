5 типичных ошибок при продвижении интернет-магазина

5 основных ошибок, которые сдерживают продвижение

О самых типичных ошибках мы узнали в диджитал-агентстве Smenik Agency https://smenik-agency.ru/prodvizhenie-internet-magazina/. Компания занимается продвижением сайтов, помогает раскрутиться интернет-магазинам, у которых это не получилось сделать своими силами. Проблема чаще всего была в следующем:

Технические ошибки. В 50% случаях на сайтах ИМ встречаются дубли, которые плохо влияют на ранжирование. Краулеры воспринимают их как отдельные страницы, из-за чего информация перестаёт быть уникальной, также снижается ссылочный вес. Чтобы избежать дублей, добавляйте разное текстовое описание, товары, которые отличаются лишь одним цветом, лучше объединить в одну карточку, для меню навигации используйте тег noindex. Ещё часто неправильно составляют карту сайта, создают некорректный Robots.txt – всё это плохо для SEO и требует доработки. Плохое юзабилити. Одна из самых частых проблем интернет-магазинов. Запутанная навигация, отсутствие фильтра поиска, непродуманная товарная витрина, недостаточная информативность – всё это приводит к тому, что посетители быстро уходят с сайта без покупок. Конверсия снижается, а из-за частых отказов ресурс в глазах поисковых систем выглядит бесполезным – позиции падают. Над сайтом нужно скрупулёзно работать, продумывая всё до мелочей. Пройдите самостоятельно весь путь покупателя: от выбора товара до оформления доставки. Оцените, насколько это удобно. Также для анализа юзабилити есть специальные сервисы, например, Usability Hub. Неверный выбор конкурентов. При разработке стратегии продвижения следует ориентироваться на сайты своего уровня. Бывает так, что, например, небольшой магазин, торгующий только телевизорами, пытается конкурировать с лидерами рынка (DNS, RBT, «М.Видео»), такая стратегия обречена на провал. Или иногда выбирают не ту нишу: компания продаёт люксовые духи, а ориентируется на сайты парфюмерии экономкласса. Отсутствие аналитики. Недостаточно просто проводить SEO мероприятия, важно анализировать свои действия. Для этого подключают аналитику: Яндекс метрику, Google Analytics, Kissmetrics и т.д. В этих сервисах можно изучать трафик, карту кликов, глубину просмотров, показатели конверсии. Таким образом можно выявлять слабые места и более эффективно проводить оптимизацию интернет-магазина. Игнорирование информационных запросов. Составляя семантическое ядро, в первую очередь следует ориентироваться на коммерческие ключи, но и информационные игнорировать не стоит. Написанные под них статьи повысят общую релевантность ресурса и приведут новую заинтересованную аудиторию. Например, по запросу «как выбрать игровой ноутбук» пользователь попадает на соответствующую статью вашего сайта, где ему подробно дадут ответ на вопрос, предложат подходящие модели. Это повысит вероятность покупки, плюс улучшатся поведенческие факторы. Отказываясь от информационных запросов, вы упускаете возможность для более успешного продвижения.

Не допускайте перечисленных ошибок и вам будет проще раскрутить сайт. Правильное продвижение интернет-магазина позволит занять почётное место в ТОПе поисковой выдачи и получать больше клиентов.