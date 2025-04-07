У молодых новосибирских учёных появился шанс выиграть грант

Цифровая экосистема МТС, благотворительный фонд «Система» и Российская академия наук объявляют о проведении конкурса для молодых ученых. Главным направлением станет искусственный интеллект и квантовые вычисления. Лучшим авторам инновационных проектов будет оказана финансовая и экспертная помощь для реализации их идей.

В рамках тематики «Искусственный интеллект и квантовые технологии» молодые ученые, аспиранты и студенты приглашаются к участию с проектами, посвященными применению ИИ и машинного обучения в различных областях науки. Особое внимание уделяется разработке алгоритмов для построения семантических графов знаний, учитывающих демографические и культурные особенности современной России. Эти алгоритмы помогут адаптировать большие языковые модели для русскоязычных пользователей.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил важность поддержки научных разработок и подчеркнул, что студенты Новосибирской области находятся в авангарде развития науки. Он напомнил о недавней победе студента Сибирского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в стипендиальном конкурсе «Система» с платформой для реализации и утилизации отходов.

К участию приглашаются граждане РФ – как отдельные молодые ученые, так и команды, представляющие свои научные разработки. Заявки принимаются с 26 марта по 20 июля 2025 года. Работы будут оцениваться по научной новизне, актуальности, теоретической обоснованности, уровню проработки, возможности внедрения, инновационности и апробации. Имена победителей будут объявлены в период с 10 октября по 1 ноября 2025 года.

В прошлом году конкурс привлек около 350 заявок от молодых ученых из более чем 75 организаций из 45 регионов. Лучшими были признаны 16 проектов в области искусственного интеллекта, альтернативной энергетики, генетики, биомедицины, химии и новых материалов.

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