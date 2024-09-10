По факту захвата заложников в Новосибирске возбуждено уголовное дело (видео)

Следственный комитета РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, захватившего заложников в Новосибирске.

Как сообщили следователи, проживающий по улице Жуковского ранее судимый мужчина находился в состоянии опьянения. Он захватил и удерживал свою сожительницу и её троих детей в возрасте от 12 до 13 лет, а также требовал от представителей власти передать ему 3 млн рублей.

Росгвардия провела спецоперацию по освобождению женщины и детей, а также задержанию подозреваемого.



— Мужчина задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, затем в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения, — пояснили в пресс-службе СК. — Заложники в ходе задержания не пострадали.

Прокуратура признала задержание законным и взяла ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту захвата заложников, на контроль. Дети помещены в ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья» для реабилитации.

Ранее редакция сообщала о том, что моряк из Новосибирска вернулся домой после 13 месяцев плена в Мозамбике.