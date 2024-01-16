За 2023 года у новосибирцев вырос интерес к работе в сельском хозяйстве. Количество желающих трудоустроиться в этой сфере выросло на 14 процентов. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.
Следом идет добыча сырья, где количество резюме увеличилось на 13 процентов. Соискателей также интересует занятость в сфере стратегий и инвестиций, медицине и фармацевтике. Повысился спрос на вакансии в образовании и HR-направлении.
Реже в прошлом году рассматривали розничную торговлю, автобизнес и сферу транспорта с логистикой.
— Обязательный фокус внимания для компаний, которые чувствуют сейчас нехватку персонала — продвижение профессий среди молодёжи. В ситуации дефицитного рынка труда бизнесу нужно брать эту задачу в свои руки, — отметила Екатерина Дегтярева, директор hh.ru Сибирь.
Ранее редакция сообщала о том, что подросткам хотят позволить работать на вредных и опасных производствах.
Фото: Freepik — freepik
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