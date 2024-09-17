У новосибирцев вырос спрос на кладовые формата self-storage

Спрос на склады индивидуального хранения в Новосибирске за год выросло на 19%.

По данным 2ГИС на начало сентября 2024 года в городе было зарегистрировано уже 43 таких помещения. Как отметили аналитики компании, речь идет об объектах формата self-storage — это сдаваемые в аренду мини-боксы (ячейки, комнаты или мини-склады), которые предназначены как для хранения личных вещей (мебель, одежда и т.п.), так и офисного имущества организаций (техника, мебель и т.п.).

В Новосибирске такие помещения, расположены как на цокольных этажах жилых домов, так и в отдельно стоящих зданиях. Некоторые компании предлагают даже отдельно стоящие контейнеры. При этом, арендовать ячейку под личные вещи можно прямо в центре города.

Управляющий «Выставка новостроек» Григорий Якобсон считает прирост предложения на этом сегменте коммерческой недвижимости вполне логичным.

— Самые востребованные лоты на рынке жилой недвижимости — это студии и однокомнатные квартиры. Высокие цены за квадратный метр заставляют покупателей экономить на этих самых квадратах. Нередко застройщик, чтобы как-то компенсировать клиенту дефицит жилого пространства, в качестве бесплатного бонуса предлагает ячейку для хранения вещей на цокольном этаже, — отметил Якобсон.

По данным агентства недвижимости «Жилфонд», квадратный метр на рынке вторичной недвижимости в Новосибирске стоит 120 тысяч руб, в новостройках — 160 тысяч.

Ранее редакция сообщала о том, что квартира Новосибирска возглавила рейтинг самых маленьких арендных квартир в Сибири.