Большим урожаем опят похвастались в Республике Алтай

Грибники из Республики Алтай похвастались большим урожаем опят. Их нашел свекор женщины из Новосибирской области. Он собирал грибы в районе Соузги.
– Я просто обалдела. С мужем и друзьями ездили недавно в сторону Седовой заимки (Новосибирск), в принципе тоже набрали много! При этом очень много уже срезано было, – говорится в сообщении женщины.
На фото можно видеть, как опята усеяли стволы деревьев.
— Мне рассказывали, что по пути к Телецкому озеру в Улаганском районе грибники встретили целые поляны то ли подберезовиков, то ли белых, – говорится в одном из сообщений в комментариях.
Эту информацию подтвердил другой пользователь.
Ранее редакция сообщала о том, что сезон белых грибов начался в Новосибирской области.
Источник фото: Грибы и грибные места Новосибирск НСО
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