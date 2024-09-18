Большим урожаем опят похвастались в Республике Алтай

Грибники из Республики Алтай похвастались большим урожаем опят. Их нашел свекор женщины из Новосибирской области. Он собирал грибы в районе Соузги.

– Я просто обалдела. С мужем и друзьями ездили недавно в сторону Седовой заимки (Новосибирск), в принципе тоже набрали много! При этом очень много уже срезано было, – говорится в сообщении женщины.

На фото можно видеть, как опята усеяли стволы деревьев.

— Мне рассказывали, что по пути к Телецкому озеру в Улаганском районе грибники встретили целые поляны то ли подберезовиков, то ли белых, – говорится в одном из сообщений в комментариях.

Эту информацию подтвердил другой пользователь.

Ранее редакция сообщала о том, что сезон белых грибов начался в Новосибирской области.