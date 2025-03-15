Студентам СГУПС, купившим дипломы, определили условия пересдачи в Новосибирске

В Заельцовском районном суде Новосибирска рассматривается иск Новосибирской транспортной прокуратуры, которая требует признать дипломы, выданные в Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПСе), недействительными. Точная цифра выпускников, получивших липовые документ о высшем образовании, не называется. В вузе этот вопрос редакции Infopro54 не прокомментировали. Ряд СМИ Новосибирска сообщали, что дипломы могут аннулировать у 32 выпускников.

— Пока иск находится на рассмотрении. Соответственно, решения, признающие дипломы недействительными, судом не приняты. При удовлетворении судами исков транспортного прокурора, вступлении решений судов в законную силу и желания студентов завершить обучение с условием пересдачи зачетов и экзаменов и прохождения итоговой аттестации, университет будет вправе на основании действующего законодательства и нормативных актов вуза выдать диплом, а студент — завершить обучение, — пояснили в СГУПС в ответ на запрос Infopro54.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и локальными нормативными актами университета, восстановление на вакантные бюджетные места и места по договорам об образовании за счёт физических и (или) юридических лиц осуществляется на конкурсной основе. Конкурс проводится два раза в год, в начале каждого семестра.

За обучение на платной основе, судя по сайту вуза, сегодня необходимо платить 145-166 тысяч рублей за курс на очном обучении, 51,5 тысяч на заочном и 65,5 — 71,5 тысяч на совмещенном обучении. Не исключено, что к началу нового учебного года тарифы будут пересмотрены.

Напомним, причиной иска Новосибирской транспортной прокуратуры об аннулировании дипломов стал приговор Заельцовского районного суда, который признал нескольких бывших преподавателей вуза виновными в получении взяток.

— Между преподавателями вуза были достигнуты договоренности о совершении заведомо незаконных действий, выраженных в проставлении зачетов и положительных оценок на экзаменах по результатам промежуточной аттестации за деньги без фактической проверки качества знаний, — сообщили в районном суде.

В результате неправомерных действий преподавателей студентам были выставлены положительные оценки без фактической проверки знаний по предметам. Это послужило основанием для допуска студентов к итоговой аттестации и последующей выдачи дипломов о высшем профессиональном образовании, как следует из материалов суда.

Напомним, с 2026 года прием в вузы на платной основе должен идти по новым правилам. Об этом на заседании Совета по науке и образованию заявил президент РФ Владимир Путин. Он поручил правительству России «принять исчерпывающий пакет решений», чтобы исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Кроме того, обучение таким профессиям предлагается запретить в непрофильных вузах и их филиалах.

Ранее редакция сообщала о том, что в СГУПС прокомментировали ситуацию с липовыми дипломами. Руководство вуза передало данные о коррупционных действиях ряда преподавателей правоохранительным органам.