Искусственный интеллект в Новосибирске обучают косметологии

Необычный подарок к 8 Марта разработали специалисты стартап-студии НГУ в рамках развития технологического предпринимательства. Вместо похода к косметологу они предлагают обратиться к Телеграм-боту «Умное зеркальце», которое расскажет о проблемах с кожей лица. Информация об этом появилась на официальном сайте НГУ.

Идея создания диагностического зеркала принадлежит заместителю директора компании ООО «Сэйв Технологии» Ксении Ивановой. На данном этапе к разработке присоединились студенты Института интеллектуальной робототехники НГУ.

По словам разработчиков, приложение красоты в процентном отношении оценит состояние кожи и укажет на такие видимые проблемы, как акне, псориаз, экзема, бородавки и стригущий лишай. После осмотра последуют рекомендации: либо продолжить текущий уход, либо отправится на прием к специалисту.

— В открытом доступе мы нашли подходящий датасет и модели состояний кожи, на базе которых и обучили наше приложение распознавать состояния кожи. Использовали открытую модель yolo8 как базу для распознавания и mediapipe как вспомогательную библиотеку. Модель обучена на датасете именно заболеваний, для нас это хороший социальный старт, но затем мы обогатим его уже теми проблемами, которые могут возникнуть у каждого, — объяснила Ксения Иванова принцип работы над приложением.

Сейчас в сеть запущена бета-версия приложения. В ближайшие планы разработчиков входит создание напоминалки о необходимости снять макияж перед мониторингом кожи. Расширяют специалисты и перечень нездоровых состояний кожи, которые сможет распознавать ИИ. В список проблем для анализа нейросети разработчики планируют включить розацеа, а также научить ИИ измерять объем кругов под глазами и выдавать рекомендации по режиму сна и питьевого режима. Появятся в приложении и общие рекомендации по уходу за кожей.

При этом коммерциализировать проект разработчики не планируют, а вместо конкретных уходовых средств программа будет указывать действующие вещества, которые нужно учитывать при выборе крема или лосьона.

Несмотря на все перечисленные преимущества «умного зеркальца» руководитель и косметолог Центра эстетической косметологии Донна Модерна Елена Цинак считает данную разработку маркетинговым ходом.

— Такое зеркало может осуществить лишь поверхностную диагностику. Указать на те проблемы, которые человек и сам может увидеть в зеркале. Это примитивно и очень похоже на обычный маркетинговый ход. Ведь проблемы кожи находятся не снаружи, а внутри. Ну какое зеркало сможет вывить эластоз кожи, потерю клетчатки или гормональные отклонения? Это просто невозможно, — отметила косметолог.

Ранее редакция сообщала о том, что в НГУ придумали как исправить дефекты городской инфраструктуры с помощью ИИ.