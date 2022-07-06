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Минтранс области отказывается согласовывать отчетность концессионера четвертого моста

  • 06/07/2022, 10:28
Автор:
новости Новосибирска
В связи с неустранением замечаний, выданных подрядчику.

В середине июня Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС», строит четвертый мост) об обязании концессионера предоставить в ведомство документацию.

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Ведомство также потребовало до вступления в законную силу решения суда принять обеспечительные меры, а именно запретить концессионеру предоставлять Минтрансу отчетность, не соответствующую законодательству, а также условиям концессионного соглашения от декабря 2017 года.

В обоснование ходатайства истец ссылается на то, что концессионное соглашение реализуется за счет межбюджетных трансфертов, на него распространяются требования правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов является, в

частности, достижение установленного значения процента технической готовности объекта по состоянию на конец года, определяемого на основании графика строительства (реконструкции) объекта. Оценка эффективности предоставления иного межбюджетного трансферта осуществляется Федеральным дорожным агентством путем сравнения планового и фактически достигнутого значений результата предоставления иного межбюджетного трансферта.

—  Как следует из содержания иска, истец подтверждает отсутствие согласования отчетности концессионера в связи с неустранением представленных им замечаний, что является основанием для приостановки в приемке отчетности, не соответствующей законодательству, а также условиям концессионного соглашения, предоставляемой ответчиком в будущем до разрешения настоящего судебного спора по существу, поскольку такая мера направлена на защиту публичных интересов Новосибирской области, — подчеркивается в документах суда.

О каких замечаниях ведомства к концессионеру идет речь — в материалах суда не уточняется.

Арбитражный суд потребовал у министерства обосновать причины обращения с требованием о применении обеспечительных мер, а также дать оценку — насколько эта мера связана предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер. Также суд потребовал оценить вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер.

— Исследовав заявление истца и приложенные к нему документы, суд пришел к выводу, что аргументы заявителя о необходимости принятия мер по обеспечению иска, сводятся к возможности наступления для заявителя неблагоприятных последствий, — говорится в решении суда.  —  Однако данные доводы не подтверждают связь заявленной обеспечительной меры с предметом спора. Заявителем не доказано, что непринятие обеспечительных мер может привести к причинению значительного ущерба предпринимателю, затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта применительно к предмету заявленного требования и использованному заявителем способу защиты нарушенного права. Испрашиваемая заявителем обеспечительная мера фактически направлена на запрет ответчику осуществлять свои обязанности по концессионному соглашению. При этом заявителем не обосновано, как заявленная обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования и каким образом она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер.

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Кроме того, суд отметил, что истец не указал, кто и каким способом будет оценивать представленную ответчиком отчетность как не соответствующую законодательству и

концессионному соглашению. В итоге суд отказал Минтрансу в принятии обеспечительных мер к «Седьмой концессионной компании».

Определение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение месяца с момента его вынесения, уточняется в решении суда.

Следующее рассмотрение дела пройдет в конце августа. По ходатайству Минтранса — в закрытом судебном заседании.

На момент публикации материала комментарий ГК «ВИС» о том, о каких документах идет речь и какие замечания требует устранить областной Минстрой, редакции получить не удалось.

Напомним, в середине июня представители ГК «ВИС» сообщили, что техническое открытие моста состоится в 2023 году. Ранее шла речь о конце 2022-го. На Сибирском транспортном форуме замдиректора «ПФ ВИС» Владислав Вавилин также сообщал, что уровня строительной готовности четвертого моста в 55% компания достигнет к концу июня, к концу года он будет на уровне 78%. Ранее представители группы говорили о том, что готовности в 55% концессионер достигнет к 1 апреля 2022 года. В компании пояснили, что это связано с антироссийскими санкциями.

 

Ранее редакция сообщала, что регион получит еще 4,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство четвертого моста через Обь.

Фото пресс-службы ГК ВИС

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство мост власть бизнес


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