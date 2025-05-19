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На ЗСЖД более чем в два раза выросла погрузка зерна

  • 19/05/2025, 14:00
Автор: Оксана Мочалова
На ЗСЖД более чем в два раза выросла погрузка зерна
Основную долю в объеме перевезенных зерновых культур составляет пшеница

В январе–апреле 2025 года погрузка зерна на Западно-Сибирской железной дороге выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,8 млн тонн.

В объеме перевезенных зерновых культур большую долю составляет пшеница, также грузоотправители предъявляют к перевозке ячмень, горох, гречиху, семена льна и масличных культур.

Чаще всего зерно отправляется российским потребителям, а также в Китай, Казахстан, Египет, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Кубу (более 20 стран).

Напомним, Минсельхоз России уменьшил тарифную квоту на экспорт пшеницы в страны вне ЕАЭС на период до 30 июня для 71 компании. Она действует только для пшеницы и меслина.

Заявления об отказе от вывоза зерна подали 49 компаний, в том числе 7 участников рынка из Сибири. Среди них ООО «Оникс» (Новосибирская область), ООО «Омское продовольствие», ООО «Сибирский КХП», ООО «Зерновые Линии» (Омская область), а также ООО «СЗК», ООО «СП «Премьер», ООО ТК «Просторы Сибири», ООО «Красноярск Зерно» (Красноярский край).

По данными регионального Минсельхоза, в 2024 году из Новосибирской области в 55 стран мира было экспортировано 2,1 млн тонн сельхозпродукции на 485 млн долларов. В структуре экспорта 60% приходится на зерновые, масличные и зернобобовые культуры.

Ранее редакция сообщала, что несколько лет неблагоприятных погодных условий и низкие цены на урожай вынуждают новосибирских сельхозпроизводителей пересматривать севооборот. Аграрии отказываются от пшеницы в пользу масличных.

Фото предоставлено службой корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги , автор- пресс-служба

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Рубрики : Бизнес Транспорт Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : рост погрузки зерно


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