У сибирских недропользователей растет интерес к золоту

— В настоящее время наметилась тенденция роста интереса недропользователей к золоту. Прежде всего, речь идет о разработке месторождений рассыпного золота. Это связано с тем, что в 2015-2016 годах начал действовать новый нормативный акт, который позволяет получать лицензию на разработку таких месторождений без проведения конкурсов и аукционов, по заявительному принципу, — отметил на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента по недропользованию в Сибирском федеральном округе (Сибнедра) Алексей Партолин.

— В Новосибирской области пока предоставлены 5 таких лицензий, в Кемерово — около 40 за довольно короткий промежуток времени, — говорит Алексей Партолин. — Но результаты действия этого нормативного акта пока оценивать рано. Лицензия на геологическое изучение участка дается на 5 лет. После проведения этой работы предприятия предоставляют в Сибнедра отчеты. После их анализа, возможно, будет принято решение об открытии месторождения. В таком случае разработчик имеет право без конкурса получить разрешение работать на этом участке. Мы ожидаем, что такие отчеты в массовом порядке начнут к нам поступать в 2020-2021 годах.

Речь идет о тех ситуациях, когда есть компания, готовая вкладывать средства в геологоразведку участка, где нет учтенных запасов, стоящих на госбалансе. Компания подает пакет необходимых документов в Сибнедра и после получения разрешения приступает к изучению площадки. По словам Партолина, большой интерес недропользователи проявляют к участкам в Кемеровской и Новосибирской областях (Маслянинский и Тогучинский районы), а также в Республике Алтай.

В 2019 году на территории, подведомственной Сибнедрам (Новосибирская, Кемеровская, Омская области, Алтайский край и Республика Алтай), были организованы 14 аукционов, 2 из них не состоялись. В результате в федеральный бюджет поступило 2,2 млрд рублей. В 2020 году департамент планирует также провести около 14 аукционов. Первый пройдет в марте в Кемерове. Всего в 5 регионах Сибири недропользователям выдано 1090 лицензий.

Фото из архива Александр Лубенца