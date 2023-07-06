У участников СВО возникают проблемы с оплатой проезда в отпуск

На днях федеральный парламентарий навестил семью бывшего депутата одного из сельсоветов Новосибирского района области, который осенью прошлого года был мобилизован в ряды вооружённых сил России, как отличник боевой подготовки.

Сегодня Алексей дома. В отпуске, который уже подходит к концу.

— Скоро назад на передовую, дома — беременная жена Алёна. Молодая пара ждет сына. Сегодня мы приехали узнать, с какими проблемными вопросами столкнулся он и его семья, — рассказал Александр Аксёненко.

По словам лидера социалистов Новосибирской области, в процессе общения вскрылись трудности с оплатой проезда в отпуск.

— Возникают ситуации, когда военнослужащим проще купить билеты домой и назад в расположение за свой счет, чем ждать одобрения требования на билеты. Разберусь в ситуации: почему так происходит и есть ли возможность возмещения по факту. Суммы немалые, — сообщил парламентарий.

Также оказалось, что не все подразделения на фронте в равной мере хорошо снабжаются гуманитарной помощью. Александр Аксёненко выразил готовность наладить адресную помощь бойцам:

—Договорились настроить телемост между батальоном Алексея и фондом «Тыл России», который курирует наш однопартиец.

Проблемой для семьи мобилизованного в регионе неожиданно оказалась заготовка дров. — В сельсовете запретили пилить на дрова, леса в аренде на 49 лет. Направлю обращение на главу района по поводу обеспечения льготных групп граждан дровами на зиму, — отметил депутат Госдумы РФ.

Наконец, ветераны боевых действий могут бесплатно получить от государства земельный участок в собственность или же 300 000 рублей компенсации — если оперативно предоставить участок власти региона не могут. Но для этого военнослужащему стоит уже сейчас озаботиться оформлением необходимых документов. — Попросил семью Алексея держать в курсе моих помощников, как будет двигаться история с этой мерой поддержки, — резюмировал Александр Аксёненко.

Напомним, что проект «Справедливая помощь участникам СВО» стартовал этим летом.

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