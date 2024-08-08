У застройщиков Новосибирска зависло более 26 тысяч непроданных квартир

В регионе сохраняется рост количества непроданных квартир в новостройках. В июне их было зарегистрировано в регионе 26 тысяч, на 1,6 тысячи больше, чем в мае, сообщила на пресс-конференции директор компании RID Analitics Елена Ермолаева.

— Мы видим, что на рынке происходит затоваривание: спрос снижается, а предложение растет, — констатирует эксперт.

По данным RID Analitics, рост количества непроданных квартир в регионе наблюдается с декабря 2023 года. Причем речь идет о, ка ко сданных домах, где продажами занимаются строительные компании, так и о строящихся.

— Очень интересно, как этот стресс-тест пройдут экскроу-счета и проектное финансирование, не появятся ли у нас новые проблемы с долгостроями, — комментирует Ермолаева. — Если по новостройке нет продаж, у банка не пополняются эскроу-счета, то у него может не хватить ликвидности для финансирования строительства. Если квартиры не продаются, то ставка проектного финансирования для застройщика становится максимально высокой. У компании могут сформироваться убытки, и она может разориться. В такой ситуации новостройка может перейти к банку, а что будет дальше — не понятно, так как таких прецедентов на рынке еще не было.

По оценке эксперта, чтобы избежать этих проблем государство может вернуться к поддержке ипотеки, так как со ставкой в 20% годовых этот рынок существовать не может.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты оценили долю ипотечных продаж в общем объеме сделок компаний региона и рекомендовали не торопиться при покупке новостроек.