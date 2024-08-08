Открытие экопромышленного парка под Новосибирском переносится на 2025 год

Экопромышленный парк, который создается в Новосибирской области в районе Верх-Тулы, начнет работать в 2025 году. Об этом на пресс-конференции сообщил замгубернатора региона Сергей Семка.

— Это промышленный парк на левом берегу для небольших компаний по переработке вторичного сырья. Объем федеральных вложений в него составляет 1 млрд рублей. Есть резиденты, с которыми мы находимся в тесном контакте, — рассказал Сергей Семка. — Правительство области и администрация района оказывают поддержку в части техусловий и арендных платежей. В следующем году парк заработает.

Чиновник подчеркнул, что парк предназначен для отработки технологий по переработке вторичного сырья. Это промежуточный этап между инкубатором и промышленным производством.

— Задачей резидентов будет отработка технологий, которые затем станут тиражироваться в производство на промышленных площадках, — уточнил Семка. — Это технопарк.

В апреле 2024 года в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе «Российского экологического оператора» (ППК РЭО) сообщали, что ввод в эксплуатацию экопромышленного парка в Новосибирской области планируется осуществить в ноябре 2024 года. В здании будут располагаться офисные, лабораторно-производственные помещения и конгрессно-выставочная зона. Ими смогут воспользоваться резиденты экопромышленного парка. Проектная документация на строительство получила положительное заключение Главгосэкспертизы. На тот момент в число резидентов экопромышленного парка входили три компании: ООО «Сибирское стекло», ООО «Союз НСК» и ООО ГК «СибБиоГаз».

На совете по инвестициям в августе 2022 года директор по технологиям ППК РЭО Олег Шияновский при презентации проекта называл 5 резидентов, которые на тот момент были готовы создать в общей сложности 8 производств на территории парка: ООО «Пластиндустрия», ООО «Демеркуризация», ООО «Тайгер-Сибирь», ООО «Гофра Коллектинг» и ООО ТБО. Шияновский говорил, что компании готовы инвестировать в проект около 650 млн рублей и перерабатывать более 100 тысяч тонн коммунальных и промышленных отходов в год. Названные Олегом Шияновским компании-резиденты связаны с ГК «Тайгер-Сибирь» и входят в ассоциацию «Экология Сибири».

Ранее редакция сообщала о том, что на систему утилизации мусора Новосибирской области пообещали более 5 млрд федеральных средств.