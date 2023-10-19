Пресс-тур лауреатов «Сибирь.ПРО» продолжился посещением одного из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири

Мощность завода, основанного в 1934 году и расположенного на левом берегу реки Бердь в г. Искитиме Новосибирской области, составляет 2,1 миллиона тонн цемента в год. Лучшим журналистам Сибири представилась возможность ознакомиться с полной цепочкой технологического процесса производства – от момента добычи сырья на Чернореченском карьере до фасовки и отгрузки готовой продукции.

Для лидеров «Сибирь.ПРО» была организована пресс-конференция с управляющим директором АО «Искитимцемент» Владимиром Скакуном. Он рассказал об итогах работы предприятия в текущем году – с января по сентябрь произведено более 1 миллиона 30 тысяч тонн цемента, что на 11% больше по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Продукция предприятия используется при возведении ряда знаковых объектов в Новосибирской области: четвертый мост через реку Обь, железнодорожный терминал транспортно-логистического центра «Сибирский», центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

«Влияние на нашу деятельность по-прежнему оказывает фактор сезонности – с апреля по сентябрь спрос на цемент обычно становится больше. Не стал исключением и текущий год: за счет растущих потребностей строительного комплекса мы увеличили объемы производства и продаж, уже в сентябре преодолели знаковый рубеж – выпустили и отгрузили заказчикам 1 миллион тонн продукции, – сообщил Владимир Скакун. – Надеюсь, строительный рынок сохранит положительную динамику. «Искитимцемент» и дальше готов в полном объёме и точно в срок обеспечивать строителей высококачественной продукцией».

Отдельное внимание было уделено темам экологической безопасности и социальной ответственности компании. Отмечено, что выполнена реконструкция системы аспирации за холодильником вращающейся печи №9, аналогичные работы идут на агрегате №7, готовится к запуску в тестовом режиме установка системы автоматического измерения выбросов на дымовых трубах вращающихся печей предприятия.

В рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» холдинговая компания «Сибирский цемент» поддерживает номинацию «Свой дом». Победа присуждается за материал или серию материалов о развитии стройиндустрии и жилищного строительства в регионах Сибири, возведении доступного жилья с социальной инфраструктурой, расселении аварийного фонда, поддержке индивидуального жилищного строительства, комплексном развитии территорий и эффективного управления жильем.

Лидером этого года в категории «Автор печатного/интернет СМИ» стала корреспондент информационного агентства ТАСС по Томской области Анна Глушенкова с публикацией «Дом за рубль». В категории «Журналист электронного СМИ» победа присуждена журналистке телекомпании «ТВН» (Кемеровская область) Яне Смирновой за видеосюжет «Площадь защитников Донбасса».