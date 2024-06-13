Проспект Дзержинского будет сужен до конца июня в Новосибирске

В Новосибирске до 28 июня на трёх полосах сузили проспект Дзержинского в районе пересечения с улицей Красина. Это связано с ремонтом теплотрассы.

По данным пресс-службы Сибирской генерирующей компании (СГК), на этом участке предстоит заменить 484 метра трубопровода. Из-за этого движение на участке будет ограничено. А с 15 июня по 15 сентября движение будет полностью перекрыто на участке от дома № 62 по улице Красина до проспекта Дзержинского.

В этот период автобус № 44 и маршрутка № 19 будут следовать по другому маршруту. До 8 июня будет перекрыта улица в районе дома № 30/1 на улице Планетной.

Ранее редакция сообщала о том, что режим повышенной готовности будет введен в Новосибирске из-за провала на Большевистской.