Проспект Дзержинского будет сужен до конца июня в Новосибирске

В Новосибирске до 28 июня на трёх полосах сузили проспект Дзержинского в районе пересечения с улицей Красина. Это связано с ремонтом теплотрассы.
По данным пресс-службы Сибирской генерирующей компании (СГК), на этом участке предстоит заменить 484 метра трубопровода. Из-за этого движение на участке будет ограничено. А с 15 июня по 15 сентября движение будет полностью перекрыто на участке от дома № 62 по улице Красина до проспекта Дзержинского.
В этот период автобус № 44 и маршрутка № 19 будут следовать по другому маршруту. До 8 июня будет перекрыта улица в районе дома № 30/1 на улице Планетной.
Ранее редакция сообщала о том, что режим повышенной готовности будет введен в Новосибирске из-за провала на Большевистской.
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