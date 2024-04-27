Убийца, который скрывался 25 лет, предстал перед судом в Новосибирске

Прошло первое слушание дела об убийстве, совершенном 25 лет назад.

Виктора Дерина обвиняют в убийстве и применении насилия в отношении представителя власти.

Все началось с того, что с 1 января по 10 апреля 1995 года Дерин находился в квартире дома по ул. Учительская, 19/2 с потерпевшим. При себе у мужчины было 18 миллионов рублей и куртка стоимостью 250 тысяч рублей.

― Дерин нашел в квартире веревку и фрагмент ткани (кляп), после чего связал руки и ноги потерпевшему, затем нанес ему множественные удары руками и ногами твердым тупым предметом в область лица, головы, шеи, туловища и конечностей, вставил в рот кляп, перекрыв дыхательные пути, ― говорится в сообщении управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Мужчина скончался от механической асфиксии, обвиняемый забрал куртку и деньги, после чего скрылся.

В прошлом году его вызвали в отдел криминалистики для проведения следственных действий. Там он стал браниться и вести себя агрессивно.

Дерин разбил лицо правоохранителя керамической кружкой, а затем ударил его оставшейся частью кружки в правое плечо. Очередное судебное заседание состоится 16 мая 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что убийцу новосибирца нашли по ДНК в Тыве.