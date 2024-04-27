Комфорт в жилом районе — взаимная ответственность застройщика и жителей

С 2010 года в 12 км от Новосибирска активно развивается жилой район Светлый и его новые кварталы: «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный». Сегодня здесь проживают более 10 000 человек.

Этот проект комплексного развития территории стал визитной карточкой Мошковского района. Помимо жилых домов, на территории возводится вся необходимая социальная, транспортная и инженерная инфраструктура, детсады, школа, амбулатория, спортивные объекты, общественные пространства.

О том, как на территории жилого района Светлый можно значительно улучшить жизнь жителей, представители администрации Мошковского района и СФО «Основа» (застройщик жилого района Светлый) обсудили во время прямого эфира.

Объединения активистов

Годовой прирост населения — около 1500 человек. Большинство — молодые семьи с детьми. Во многом комфорт, красота двора или улицы зависит от самих жителей. Один из инструментов для проведения этих изменений — создание территориального общественного самоуправления (ТОС).

Как отметил председатель Совета депутатов Мошковского района Новосибирской области Александр Нарушевич, территориальное общественное самоуправление существует в Новосибирской области более 20 лет. И сегодня ТОСы являются одной из наиболее прогрессивных форм участия жителей в местном самоуправлении. Они позволяют населению самостоятельно реализовывать общественные инициативы, направленные на улучшение качества жизни: занимаются благоустройством и социальной защитой, досугом и жилищными проблемами, работают с детьми, пожилыми людьми, безработными и инвалидами.

— Мы очень благодарны правительству Новосибирской области, что оно находит финансовые средства, чтобы поддерживать инициативу жителей по созданию или по реализации каких-то своих проектов. Когда встречаешься с населением, очень часто задают вопросы о том, как сделать какой-то уголок в своем селе более благоустроенным или как провести какое-то мероприятие для ветеранов. Все эти жизненные вопросы могут решаться через территориальное общественное управление. Только необходимо оформить пакет документов, проявить инициативу, — отметил Александр Нарушевич.

Он рассказал, что объем средств, которые получает проект, заявленный ТОС, зависит от его масштаба и может варьироваться от 20 000 – 30 000 рублей до 200 000 рублей. Для организационной, информационной и методической поддержки проектов в Мошковском районе создан ресурсный центр. Ежегодно количество проектов, которые инициируют активисты, по его словам, постоянно увеличивается.

— Если говорить про Барлакский сельский совет, то на его территории созданы пять территориальных общественных самоуправлений. За последнее время на реализацию проектов, инициированных этими ТОСами, из ресурсного центра выделены 750 млн рублей, — уточнил Александр Нарушевич.

Реализованные проекты

Глава Барлакского сельского совета Мошковского района Сергей Баландин уверен, что ТОС — это не просто группа активистов, которые собираются для того, чтобы посадить цветы. Это коллектив, который знает, чего хочет, и планирует свою работу на перспективу. Деятельность ТОС осуществляется по территориальному принципу: от подъезда или дома до квартала или населенного пункта. Основное правило для реализации проектов — это мнение большинства.

— Что касается моего опыта, то несколько лет назад нами было организовано ТОС «Локтинец». Каждый год мы обсуждали какой-то проект. Бывали споры, в которых рождалась истина. Параллельно заявлялись на поддержку гранта в ресурсных центрах Мошковского района. Бывало, что выигрывали, бывало — не проходили. Тогда значимые для нас проекты мы реализовывали без их поддержки. Находили инвесторов или спонсоров среди жителей, — рассказал он.

Одним из таких проектов Сергей Баландин назвал установку стелы на въезде в село Локти с датой образования населенного пункта. Она выполнена в виде подковы.

— Этот проект реализован ТОС. Мы заявлялись, но не прошли отбор. Решили реализовать проект самостоятельно. Эта стела появилась благодаря активной позиции населения. Кто-то на тракторе приехал, кто-то стелу сварил, кто-то помогал устанавливать, — поделился он.

Есть и примеры проектов, на которые ресурсный центр выделил финансовую поддержку. Так, при поддержке ресурсного центра было установлено ограждение памятника на въезде в село, создана спортивная площадка для игры в пляжный футбол и волейбол (на песке), а также появилась танцевальная площадка, где проводится межрайонный Троицкий фестиваль.

Инициативное бюджетирование

Еще один инструмент по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан — инициативное бюджетирование. Такие программы принимают региональные органы государственной власти, а реализуют органы местного самоуправления. В случае победы проекта в конкурсном отборе регион выделяет на его реализацию средства (80%) при условии софинансирования из местного бюджета (10%) и внебюджетных средств (10%).

По словам генерального директора СФО «Основа» Антона Рехтина, по такой схеме в жилом районе Светлый реализованы два проекта: пешая тропинка и благоустройство мемориального комплекса памяти Петра. А при активном участии жителей Светлый может получить средства на строительство мини-футбольного поля с полноценными трибунами, установку камня памяти в Парке Победы и отдельной хоккейной коробки.

Председатель совета директоров СФО «Основа» Владимир Никонов подчеркнул, что проект строительства и развития поселка Светлый включает в себя не только создание удобных домов, улиц и появление мест отдыха.

— Мы считаем это большим ресурсом, который действительно направлен на достижение цели создания этого жилого района. Нам бы действительно хотелось, чтобы здесь людям не просто жилось комфортно в их домах, а чтобы они чувствовали себя активными участниками всех проявлений жизни на этой территории. Активность людей может начинаться с малого, с небольших инициативных групп по месту жительства, которые, может быть, даже и не ставят вопросы реализации какого-то большого проекта. Можно начать с проекта по благоустройству, озеленению, созданию каких-то дополнительных мест для отдыха, — говорит он.

По его словам, в Светлом в ближайшее время появится территория для общественного взаимодействия. Здесь активисты смогут объединяться и обсуждать свои инициативы. Кроме того, сейчас в стадии регистрации находится общественный фонд, который будет сопровождать проекты жителей от момента создания до реализации.

— Уже назначен руководитель этого фонда. В состав учредителей вошли почти все предприятия СФО «Основа», ими будет создаваться финансовый ресурс. Фонд открыт, и мы будем привлекать спонсоров. Мы считаем, что это дополнительная возможность, которую нужно использовать. СФО «Основа» заинтересована в развитии общественного самоуправления, в активности жителей, — подчеркнул он.

Бюджет зависит от численности населения

Численность населения — показатель, который интересует не только демографов. От количества прописанных на территории жилого района жителей зависит, сколько денег получит Светлый из бюджета на разные нужды. В первую очередь речь идет о социальной инфраструктуре: строительстве детских садов, школ, объектов культуры, спорта, а также увеличении автобусных маршрутов.

— За бюджетные средства области всегда есть некая конкуренция. В регионе проживает около 3 млн человек. Это сотни населенных пунктов, и все заявляются на улучшение социальных условий. И вот здесь действительно очень важно быть убедительными, необходимо юридически подтверждать масштаб нашего населенного пункта. Нам довольно сложно общаться с представителями органов власти, потому что они опираются на официальную статистику. Сейчас мы говорим, что у нас живут примерно 14 000 населения. Но это не очень подтверждается той регистрацией, которая сегодня есть, — отметил Владимир Никонов.

О значимости официальной прописки рассказал и Александр Нарушевич. Он напомнил, что Мошковский район является дотационным, так как ему не хватает собственных доходов на реализацию всех необходимых полномочий.

— Дотация на выравнивание бюджетного обеспечения как раз формируется из числа жителей, прописанных в муниципальном образовании. Когда в Светлом закладывались первые дома, население Барлакского сельского совета было чуть меньше 3 тысяч человек. В 2019 году эта цифра уже составляла 4500, то есть прирост населения пошел как раз за счет людей, пребывающих в жилой район Светлый. На сегодняшний день в Барлакском сельском совете прописаны 8200 человек, — отметил он.

По его словам, Мошковский район — единственный из сельских районов в области, где население не убывает, а прибывает. Это стало возможным за счет развития жилого района Светлый и его кварталов.

Перспективы развития Светлого

Сегодня жилой район Светлый — это не просто улицы и дома. Это мини-город, который предлагает своим жителям детские площадки, магазины, кафе, фитнес-центр. Он растет и развивается, приобретая яркий, современный облик.

На сегодняшний день для дошкольников в Светлом действуют три детских сада. Новый детский сад на 119 мест дошколята смогут оценить уже 1 сентября.

— Нам нельзя снижать темпы и допускать увеличение очереди на места в детских садах. Поэтому у нас есть четкий план на этот год и два последующих. За этот период мы запланировали с поддержкой органов власти построить четыре детских сада, — уточнил Владимир Никонов.

Полным ходом идет работа и по расширению возможности школьного образования в жилом районе. Идет подготовка к проектированию новой школы на 1100 учеников. При новой школе планируется развивать дополнительное образование по современным направлениям, в том числе робототехнике и изучению дронов.

Большое внимание уделяется застройщиком Светлого и дополнительному образованию. В жилом районе работают кружки, театральная студия, спортивные секции. Кроме того, здесь будет организован обучающий центр, где ученики архитектурно-строительного колледжа смогут проходить практику. А для любителей заниматься творчеством в планах — открыть филиал Мошковской школы искусств.

Также на въезде в Светлый скоро появится спорткомплекс с полем для мини-футбола и четырьмя залами. В нем будут проводиться турниры, в которых участвуют школьники Новосибирска и области.

Таким образом в жилом районе Светлый постоянно добавляется инфраструктура, которая увеличивает уровень комфорта и помогает организовать интересный досуг. И каждый небезразличный житель Светлого может содействовать формированию этой комфортной среды. Для этого необходимо заботиться о своем доме и квартале, реализовывать идеи по развитию жилого района.